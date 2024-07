Pitbull, arrastrado por camioneta en Jalisco; dueño dice que fue por estar peleando

En Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, un nuevo caso de maltrato animal salió a la luz, sucedió en el fraccionamiento Banús, donde se observa cómo una camioneta jala a un perro pitbull de una cuerda que va desde el cuello del can, hasta la defensa del vehículo, sin que prácticamente, exista distancia entre estos.

Ante la terrible acción, vecinos de la unidad habitacional decidieron enfrentar al conductor de la camioneta, pero este hace caso omiso.

“Señor no lo lleve así, súbalo tan siquiera”, explicó una de las personas que fue testigo del lamentable suceso. A lo que el responsable del maltrato animal señaló que era su mascota, por lo que pidió que dejara de filmarlo.

“No puede hacer eso, señor -¿por qué no?- pobrecito perrito, vea cómo le lleva, - es que se estaba peleando ahí-, démelo a mí si quiere, yo me lo quedo, si quiere”, explicaba otro testigo mientras se grababan las acciones.

| Pexels

Este fue el actuar de los presuntos dueños del can, quienes minutos antes recibieron el reclamo por parte de una vecina del fraccionamiento, quien junto con su hija se encontraba paseando a su perrito cuando de repente el pitbull se le aventó encima de su mascota.

“Duró aproximadamente media hora, yo le calculo que fue ese el tiempo en el que el pitbull no soltaba a mi perro. Solamente escuchaba a mi perro aullar del dolor literalmente, y el pitbull no lo soltaba, pese a que los vecinos le daban con palo, le tiraban agua, el animal no soltaba a su presa”, señaló Karla, dueña de Paul.

“Me dijo que él no me iba a pagar nada, porque mi perro también estaba en la calle, que él me pagaría si su perro hubiera entrado a mi propiedad a atacar a mi perro”, agregó.

‘Paul’, el perrito afectado, tuvo suerte, pues la correa le rodeaba el cuello y eso ayudó para que la herida no fuera mayor; sin embargo, debe seguir en observación.

Vecinos del fraccionamiento aseguran que esta no es la primera vez que ocurre un suceso similar e incluso señalan que él o los presuntos dueños, suelen recoger animales, pero no les dan la atención necesaria.

“Tres de sus perritos me parece mataron a un gatito que venía aquí al parque de fraccionamiento y la misma historia”, explicó.

Hasta el momento, no hay una denuncia por parte de los afectados.