¿Hizo lo correcto? Un policía de la Ciudad de México (CDMX) tuvo que disparar al aire para supuestamente evitar que le pegaran cuando se encontraba en calles de la en la colonia Santa María la Ribera, de la alcaldía Cuauhtémoc.

La actuación de la gente y del oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quedó grabada y el video se dio a conocer en redes sociales, a través del cual también se observa que las personas dañan una patrulla.

Policía de CDMX se acercó a sujeto y vecinos lo golpean

Los hechos ocurrieron el 21 de enero de 2026, pero el video del momento y los detalles de lo que ocurrió se dieron a conocer este martes.

De acuerdo con la SSC de la CDMX, un policía realizaba patrullajes de seguridad y vigilancia en la calle Mariano Azuela, y observó a una persona en posesión de narcóticos y en actitud inusual, por lo que se le aproximó al sujeto.

Policía agredido Santa María la Ribera



Golpean a un policía de la Ciudad de México, destrozan la patrulla y otro uniformado dispara al aire para contenerlos.

El ataque ocurrió en Salvador Díaz Mirón y Mariano Azuela, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Llegaron refuerzos, pero no… pic.twitter.com/ZQsZolxTDX — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) February 10, 2026

No obstante, cuando el oficial comenzó a hacerla una revisión preventiva, salieron varios vecinos y comenzaron agredir físicamente al policía , por lo que realizó disparos al aire y solicitó el apoyo de otros equipos de trabajo, mientras que las personas golpeaban el vehículo.

#CDMX | 🚨 En Santa María la Ribera, un policía fue rodeado y golpeado por vecinos cuando acudía a un reporte.



El oficial disparó al aire para salvar su vida.



Una patrulla también fue vandalizada.



El video circula en redes… y hasta ahora no hay detenidos.@oscar_mendoza31… pic.twitter.com/0ianf9MjzJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 10, 2026

Policía de CDMX golpeado resultó con varias lesiones tras agresión de vecinos

El reporte de la institución señala que luego de unos minutos al sitio arribaron paramédicos, quienes diagnosticaron al policía con múltiples contusiones en cráneo, rostro y el costado derecho, motivo por el cual fue trasladado a un hospital.

La SSC de CDMX aseguró que se le brindaron las atenciones que requería y recibe apoyo para su recuperación y para la presentación de su denuncia ante la autoridad ministerial correspondiente. Luego de los disparos se sabe que no hay personas heridas, no obstante, los vecinos que lo golpearon no fueron detenidos.

En tanto, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC tomó conocimiento de la situación y dio parte a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para las investigaciones correspondientes por las agresiones al policía y los daños causados a la patrulla.

