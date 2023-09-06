VIDEO: Policía es captado teniendo relaciones en la patrulla y en horas de servicio

Un policía en Washington, Estados Unidos, fue descubierto teniendo relaciones sexuales dentro de la patrulla y en horas de servicio. El video comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se volvió viral.

En las imágenes se vio al oficial uniformado y acompañado de una mujer en un parque, incluso de fondo se escuchaba a varios niños jugando. El policía y la mujer comenzaron a besarse y abrazarse, después de un rato decidieron entrar en la patrulla que estaba estacionada cerca de ellos.

🇺🇸 | Un video viral en TikTok muestra a un oficial de la Policía del Condado de Prince George's, Maryland; utilizando su patrulla para ‘fines personales’ durante sus horas de servicio. El departamento ha iniciado una investigación. pic.twitter.com/21cAbSWzqV — UHN Plus (@UHN_Plus) September 5, 2023

Policía es captado teniendo relaciones en Washington

La persona que grabó el video fue entrevistado por CNN y dio algunos detalles de lo ocurrido en el condado de Prince George, pero sin revelar su identidad para no tener problemas más adelante.

"Vi a un policía hacer algo de lo que cualquier otro ciudadano habría sido acusado. El oficial de policía lo hizo a plena luz del día. Ni siquiera levantó la vista. No le importaba quién estaba mirando, quién estaba presenciando. No le importaba si había niños alrededor. Pasaron 30 minutos. Comenzó a oscurecer y fue entonces cuando ella, literalmente, salió de la camioneta y siguió su camino".

Posteriormente se dio a conocer un segundo video del mismo policía pero en otro parque y con otra mujer, con la que también tuvo relaciones dentro de la patrulla y en horas de trabajo.

El agente fue identificado como Francesco Marlett, quien fue acusado de abuso infantil, luego de que en 2016 djó inconsciente a un niño de tres aos de edad; sin embargo, poco después los cargos fueron retirados y su expediente fue borrado.

Además, en mayo fue suspendido un mes del departamento de policías por acusaciones de violencia doméstica y regresó a laborar en junio pasado.