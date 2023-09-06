Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

VIDEO: Policía es captado teniendo relaciones en la patrulla y en horas de servicio

En Washington, Estados Unidos, un policía fue captado teniendo relaciones con una mujer, en un parque, dentro de la patrulla y en horas de servicio.

Policía es captado teniendo relaciones en la patrulla en EU

Escrito por: Jesica Constantino Aguilar

Un policía en Washington, Estados Unidos, fue descubierto teniendo relaciones sexuales dentro de la patrulla y en horas de servicio. El video comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se volvió viral.

En las imágenes se vio al oficial uniformado y acompañado de una mujer en un parque, incluso de fondo se escuchaba a varios niños jugando. El policía y la mujer comenzaron a besarse y abrazarse, después de un rato decidieron entrar en la patrulla que estaba estacionada cerca de ellos.

Policía es captado teniendo relaciones en Washington

La persona que grabó el video fue entrevistado por CNN y dio algunos detalles de lo ocurrido en el condado de Prince George, pero sin revelar su identidad para no tener problemas más adelante.

"Vi a un policía hacer algo de lo que cualquier otro ciudadano habría sido acusado. El oficial de policía lo hizo a plena luz del día. Ni siquiera levantó la vista. No le importaba quién estaba mirando, quién estaba presenciando. No le importaba si había niños alrededor. Pasaron 30 minutos. Comenzó a oscurecer y fue entonces cuando ella, literalmente, salió de la camioneta y siguió su camino".

Posteriormente se dio a conocer un segundo video del mismo policía pero en otro parque y con otra mujer, con la que también tuvo relaciones dentro de la patrulla y en horas de trabajo.

El agente fue identificado como Francesco Marlett, quien fue acusado de abuso infantil, luego de que en 2016 djó inconsciente a un niño de tres aos de edad; sin embargo, poco después los cargos fueron retirados y su expediente fue borrado.

Además, en mayo fue suspendido un mes del departamento de policías por acusaciones de violencia doméstica y regresó a laborar en junio pasado.