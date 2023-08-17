VIDEO: ¡De Milagro! Rescatan a niña que cayó al mar en Reino Unido

Un momento de terror y angustia vivieron en la costa de Devon, Reino Unido, cuando una niña cayó al mar en una zona donde las olas rompían con gran fuerza, mientras las personas que se encontraban ahí trataron de rescatarla.

El momento quedó grabado en un video que rápidamente se hizo viral debido a lo impactante de las imágenes durante el dramático rescate.

En el clip se puede ver a la menor parada sobre una rampa, donde las olas rompen con fuerza, hasta que una de ellas la jaló provocando que se resbalara y cayera al mar. Un hombre trató de sujetarla, pero la fuerza de la marea la alejó de la zona donde cayó.

Las personas que se dieron cuenta de lo que pasaba también trataron de rescatarla; por fortuna, la joven sabía nadar e intentó regresar al muelle nadando contra el fuerte oleaje, hasta que se aproximó.

Una vez ahí, un hombre vestido de negro se acercó para tomarla de la mano y subirla al muelle, mientras otro sujeto les lanzó un salvavidas para que pudieran sujetarse.

Menor rescatada en Devon está a salvo

Una organización de rescate local dijo que los voluntarios en el área ayudaron a la niña a calentarse antes de que su familia la recogiera tras el dramático momento que vivió.

Después del incidente, el Consejo de Norte Devon advirtió sobre los peligros potenciales alrededor del puerto.