VIDEO: En segundos, criminales interceptan tráiler y secuestran a uno en Paso Exprés de Cuernavaca

Un video que circula en redes sociales ha captado el momento exacto en que un tráiler es interceptado y robado a plena luz del día en una avenida de Cuernavaca, Morelos, y su conductor es privado de la libertad.

Gracias a un dispositivo de rastreo satelital y una rápida movilización policiaca, la unidad fue recuperada horas más tarde en el Paso Exprés, donde también se logró el rescate del chofer y la detención de dos presuntos responsables.

Revelan VIDEO del asalto y secuestro a chofer de tráiler en Cuernavaca

La grabación muestra la audacia y rapidez con la que operan los delincuentes. En cuestión de segundos, un vehículo le cierra el paso al tráiler, obligándolo a detenerse. Inmediatamente, un sujeto desciende, se acerca a la cabina del conductor, lo amenaza y sube a la unidad.

Una vez dentro, el asaltante obliga al chofer a seguir conduciendo, consumando así el robo del vehículo y la privación ilegal de la libertad del operador y otros trabajadores que lo acompañaban.

En #Cuernavaca, un tráiler fue secuestrado y el chofer fue forzado a conducir por un ladrón. Gracias a un dispositivo satelital, las autoridades pudieron ubicar y recuperar los vehículos, rescatando a los choferes, quienes sufrieron crisis nerviosa.



Dos presuntos responsables… pic.twitter.com/0czDoBUWIZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 13, 2025

El rescate del tráiler tomado en el Paso Exprés gracias al GPS

Tras el reporte del robo, las autoridades activaron los protocolos de búsqueda, apoyándose en la tecnología de rastreo satelital con la que contaba la unidad.

El dispositivo GPS arrojó la ubicación del tráiler en el Paso Exprés, a la altura del kilómetro 89. Elementos de seguridad se movilizaron al punto y lograron interceptar el vehículo justo antes de que los delincuentes pudieran desviarlo hacia la zona de Flores Magón.

Como resultado del operativo en el Paso Exprés, se logró la detención de dos hombres, señalados como los presuntos responsables del robo y el secuestro.

Asimismo, los trabajadores de la empresa que habían sido privados de la libertad fueron rescatados sanos y salvos. Los detenidos, junto con el tráiler recuperado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se inicien las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica.