Sacerdote le arranca el cubrebocas a dos feligreses en Honduras

En Honduras, un sacerdote que se encontraba en medio de la conmemoración del Domingo de Ramos, dijo que usar cubrebocas es una “babosada” y le arrancó la mascarilla del rostro al menos a dos feligreses.

Los hechos ocurrieron en el atrio de una iglesia ubicada en el municipio de Corquín, departamento de Copán, Honduras. Las imágenes del momento fueron registradas por el canal de televisión Copán Sur y después se compartieron por otros medios locales.

En el video se puede observar al sacerdote, quien pidió a los feligreses que no perdieran su cultura y su religión.

“Mire, yo miro toda esta babosada”, expresó y al mismo tiempo le quitó el cubrebocas a una mujer que estaba a su lado. “Mierda, ve”, comentó y luego aventó lejos la mascarilla.

A otro asistente a la celebración del Domingo de Ramos también le quitó el cubrebocas del rostro y afirmó que estos artículos “son un negocio” y que no dejaría entrar a misa a las personas que lo usaran.

Según lo reporta medios internacionales, el sacerdote fue identificado como Rolando Peña, de 60 años, quien aprovechó la atención de los fieles para decirles que él no usaba ningún tipo de protección a pesar de la pandemia de Covid-19.

“Mire yo cómo ando, quítesela, vámonos libres, descubrámonos. No me voy de aquí hasta que no se quiten las mascarillas”, agregó el religioso.

Sacerdote en pleno domingo de ramos incita a los feligreses a botar sus mascarillas en medio de la pandemia del COVID-19. El hecho se registro en Corquin, Copán



. #AztecaNoticiasHN #MásNoticias #MásCercaDeTi pic.twitter.com/kbNh4Glppp — TV Azteca Honduras (@aztecahonduras) March 28, 2021

Solo era una broma que la gente malinterpretó

Este lunes, durante una entrevista con el medio local HCH, el sacerdote pidió perdón por su comportamiento y dijo que solo se trataba de una broma, porque así es su “forma de ser”.

“Esta babosada, el cubrebocas, yo lo uso pero esto no me va a salvar de un cáncer, de una anemia o de cualquier otra enfermedad”, declaró.

Peña afirmó que las personas deben tener confianza en Dios y que malinterpretaron lo que dijo. “Si a alguien afecté, yo pido perdón, pero es mi manera de ser”.

En tanto, Darwin Andino, obispo de la Diócesis de Occidente, a la que pertenece la iglesia de Corquín, aseguró que el sacerdote Peña no tiene la autoridad para obligar a los feligreses a no usar cubrebocas.

“Si él no quiere usar la mascarilla, que no la use, pero la gente debe usarla porque hay contagio”, dijo Andino, en una declaración retomada por AFP.

