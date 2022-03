VIDEO: En Cancún, ucraniana pasa lista a su familia entre bombardeos

Valentyna Nevmershytska, es una ucraniana que radica en Cancún, Quintana Roo, desde hace un tiempo y resumen en estas palabras sus días desde que empezó el conflicto Rusia-Ucrania: “Las palabras más hermosas en estos días son cuándo dicen estamos en silencio, estamos vivos”.

Se refiere a la familia que dejo en Ucrania hace algún tiempo. Es originaria de Ovruch una ciudad cercana a la zona de Chernóbil y la frontera con Bielorrusia desde dónde han salido la mayoría de las operaciones del Ejército de Vladimir Putin.

Ucraniana radicada en México relata cómo ve la devastación de los edificios donde vive su familia

Hoy Ovruch, luce devastada, las imágenes muestran los daños que han tenido los edificios donde vive su familia y una iglesia de la que su hermano es pastor.

“Yo sólo le doy gracias a dios qué mis papás no tuvieron que vivir este horror, que viven ahora mis dos hermanos, dos hermanas, mis 14 sobrinos y los muchos sobrinos nietos que quedaron en Ucrania”, recuerda consternada.

Oxana, su sobrina, tiene siete hijos pequeños que han pasado la mayoría de estos días viviendo en un refugio contra bombas.





La oración del más pequeño de los sobrinos es realmente estremecedora:

“Te pido, padre Dios, que no disparen en nosotros y que no tengamos que huir de la casa, que podamos quedar en casa. Jesús protégenos y que los misiles no sean disparados. Amén”, reza el pequeño para él y su familia.

Pase de lista por chats familiares

Por medio de chats familiares cada integrante hace un pase de lista diario, con la esperanza de que nadie falte.

“Cada noche al chat familiar les digo a ver den sus voces, faltó tal y tal persona, dónde estás? No te escuchamos, da la voz, aquí estoy y las palabras más hermosas en estos días cuándo dicen estamos en silencio, estamos vivos”, recuerda emocionada.





Todos los adultos y en edad productiva están en la defensa del territorio, su sobrino Oleksander, adaptó su gimnasio para realizar despensas y acopio de ayuda humanitaria para la población y las tropas.

Y Tamara, hermana de Valentyna, teje junto con grupo de mujeres y hombres redes de camuflaje mientras cantan odas a la nación.

Lo sorprendente de la dualidad, es que también a miles de kilómetros, puede estar a la distancia puede estar con sus seres queridos utilizando el corazón para acercarse.

“Si yo tuviera alas ya estaría allá ya muchos cubriría y si no hay muchas por lo menos a 1 o 2 pero lo haría”, revela.