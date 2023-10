VIDEO: Valet parking se va a pasear con el Corvette que tenía que estacionar

Vaya coraje que hizo un hombre cuando se dio cuenta que el valet parking del aeropuerto de Birmingham, Alabama, Estados Unidos, que tenía que estacionar su Corvette, en realidad se fue a pasear en él.

Cuando el dueño del auto de lujo regresó de su viaje, se dio cuenta que su vehículo había recorrido poco más de seis kilómetros, por lo que revisó la cámara que tenía dentro de su auto y vaya sorpresa que se llevó.

El valet parking del aeropuerto, que tenía la tarea de estacionar el Corvette, salió del lugar y se fue a pasear en él, en el video, se escuchaban las risas del hombre que manejaba su vehículo y que además confesaba haber hecho lo mismo con otro autos de lujo.

“La gente paga una prima por aparcar sus coches allí y suponen que sus coches serán tratados con guantes blancos y, para ver, ya sabes, y ser testigo de una experiencia como ésta, la gente necesita saber lo que está pasando allí”, se quejó Tim Scherer, el dueño del Corvette azul.

Por si fuera poco, el valet alcanzó las seis mil revoluciones por minuto, lo que hizo enfurecer aún más al dueño, ya que antes de dejarlo en el aeropuerto el motor tenía menos de 482 kilómetros.

Lo que podría generarle problemas si requiere que el fabricante cubra cualquier problema de garantía, ya que si se excede el periodo de rodaje los fabricantes no se hacen responsables.

“Muchos de los autos de alto rendimiento tienen períodos de rodaje y los fabricantes son bastante estrictos al respecto. Si los excedes, todos estos autos tienen computadoras. Pueden ver lo que se hizo en esos primeros 500 millas. Y les da una manera de evitar cubrir cualquier problema de garantía”.

El aeropuerto no se hará cargo de los daños al Corvette

Lo primero que hizo Scherer fue comunicarse con el gerente de la compañía de valet parking del aeropuerto, quien en un principio le aseguró que si algo le pasaba a su auto, ellos se harían cargo totalmente.

“El gerente de las instalaciones de Birmingham me aseguró varias veces que me recibirían una carta informándome que si algo salía mal con el automóvil, ellos serían totalmente responsables. Y nada de eso sucedió", relató.

No obstante, unos días después le dijeron que como el auto no presentó daños, no tomarían ninguna medida, por lo que el dueño del Corvette decidió dar a conocer su historia para evitar que los propietarios de otros coches de lujo pasan por una situación similar.

