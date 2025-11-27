No acaba la pesadilla: Poza Rica vuelve a inundarse tras fuertes lluvias del frente frío 16

La angustia volvió a invadir a cientos de familias de Poza Rica, Veracruz, luego de que las lluvias intensas del frente frío 16 volvieran a causar inundaciones en zonas que apenas se recuperaban tras el desbordamiento del río Cazones.

Mismo caudal que aumentó su nivel después de las afectaciones registradas aquel 10 de octubre, cuando el paso de la tormenta tropical "Priscilla" dejó una de las peores tragedias que se han vivido en la región.

Emergencia en Poza Rica: colonias sin agua tras las lluvias por el frente frío 16

Las fuertes precipitaciones registradas desde la noche del miércoles colapsaron por completo el sistema de drenaje, provocando que aguas sucias volvieran a entrar a las casas que todavía se encuentran en proceso de limpieza y restauración.

Las autoridades municipales informaron que varias calles registraran abnegaciones. A esto se suma que el arrastre de sedimentos hacia los cuerpos de agua obligó a suspender temporalmente la operación de la planta potabilizadora.

Entre las colonias con mayores afectaciones se encuentra:



Bulevar Adolfo Ruiz Cortines

Colonia Villa de las Flores

Fraccionamiento Gaviotas

Colonia Ignacio de la Llave

Colonia Lázaro Cárdenas

Colonia Morelos

Suspenden suministro de agua potable por alta turbiedad en Veracruz

Las lluvias en la Sierra Norte de Puebla también impactaron a Poza Rica, ya que el arrastre de sedimentos provocó que aumentara el nivel de turbiedad que llega a la planta potabilizadora, la cual se encarga de suministrar a la entidad veracruzana.

El exceso superó la capacidad de diseño del sistema, por lo que el suministro tuvo que ser suspendido hasta nuevo aviso, según reportó la Comisión de Agua del Estado.

Nivel del rio cazones hoy tras fuertes lluvias

Durante la mañana, el río Cazones mostró un incremento importante en su caudal, lo que encendió la alerta entre autoridades y vecinos aledaños:

Con base en la última actualización:



Máximo registrado: 2.80 metros a las 05:00 horas

Nivel actual: 2.40 metros a las 08:00 horas

Aunque no se prevé un desbordamiento, se habilitó la Casa del Migrante como refugio temporal para quienes pudieran necesitar resguardo durante las próximas horas.

Dado que el frente frío 16 continúa avanzando sobre la región, Protección Civil exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar transitar por zonas inundadas, resguardar documentos y pertenencias importantes y seguir las indicaciones, en caso de que sea necesario evacuar.