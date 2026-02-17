VIDEOS: Humo se propaga por vialidades de la CDMX y hasta el Metro; ¿qué pasó?

La Ciudad de México amaneció este martes bajo una densa capa de humo y un fuerte olor a quemado que ha generado alarma entre los habitantes de diversas alcaldías.

Esta situación es consecuencia directa de un fuerte incendio registrado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, el cual se mantuvo activo durante la madrugada y cuyas emanaciones se desplazaron hacia la capital debido a las condiciones del viento.

Videos del humo en CDMX por incendio

Tenemos contingencia y acá por metro Pantitlán están quemando pasto y basura , el humo es demasiado denso dentro del metro

¿Por qué hay tanto humo en Ciudad de México?

La visibilidad reducida y la presencia de partículas suspendidas en el aire tienen su origen en un siniestro de grandes dimensiones localizado en un depósito de desperdicios y pastizales en la zona de Nezahualcóyotl.

Se informó que las columnas de humo fueron arrastradas por las corrientes de aire hacia el centro y poniente de la Ciudad de México, afectando principalmente a demarcaciones como Venustiano Carranza, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

Así se ve la contaminación en la #CDMX...



En lo que va del año ya son 3 contingencias ambientales por ozono las que se han registrado en la Zona Metropolitana del Valle de México.



Debido a los altos niveles de contaminantes, se prevé que durante la temporada de febrero a junio…

A este incendio se suman otros incidentes menores en zonas de pastizales de la periferia, los cuales, combinados con un fenómeno de inversión térmica característico de esta temporada, han impedido que los contaminantes se dispersen con rapidez.

La sensación de picor en la garganta y ojos reportada por la ciudadanía es el resultado de la alta concentración de partículas derivadas de la combustión de materiales diversos en el citado vertedero.

¿El incendio en Nezahualcóyotl afectará la contingencia ambiental?

La gran interrogante sobre si este evento derivará en restricciones vehiculares o suspensión de actividades ha sido central en la cobertura de hoy. Según el monitoreo compartido por Azteca Noticias, las autoridades ambientales están evaluando minuto a minuto los niveles de calidad del aire.

Se ha confirmado que las emisiones del incendio en Nezahualcóyotl han elevado los índices de contaminación a niveles "Muy Malos" en varias estaciones de monitoreo del oriente del Valle de México.

#ÚLTIMAHORA | Se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.



Así lo dio a conocer la @CAMegalopolis en su reporte de las 10 de la mañana.

Si bien el incendio está siendo controlado por equipos de bomberos y Protección Civil, el acumulado de partículas contaminantes ejerce una presión extraordinaria sobre el sistema de monitoreo atmosférico.

Las autoridades han advertido que, de mantenerse las condiciones de calma de viento y las altas temperaturas previstas para el resto del día, es muy probable que se mantenga o se declare una Fase 1 de Contingencia Ambiental. Esto implicaría la activación del programa Doble Hoy No Circula para reducir la carga de emisiones adicionales.

Continúa la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información:

Hasta el momento, la recomendación de ambos medios para la población es evitar actividades al aire libre, mantener las ventanas cerradas y utilizar cubrebocas en caso de estar en zonas con alta visibilidad de humo, mientras se espera el boletín oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) que determine las sanciones viales para las próximas horas.

