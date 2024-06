¡Rogó por clemencia! Vigilante de la tercera edad que fue agredido por abogado en Saltillo imploró por no ser golpeado

Luego de que el pasado domingo 16 de junio, en Saltillo, Coahuila, un vigilante de la tercera edad del ‘Fraccionamiento Portales’ fue agredido brutalmente por uno de los residentes que explotó en cólera por una simple recomendación, el abogado de la víctima informó que la denuncia será turnada a la oficina de medios alternos de solución para que el agresor pague los daños mediante una indemnización, o de lo contrario, su caso podría ser judicializado, pues hasta el momento no se sabe nada del cobarde atacante

José Luis ‘N’, abogado de profesión, mostró no tenerle ‘miedo a la ley’ y en un caso de violencia física y verbal no tuvo piedad de don Pedro, un guardia de seguridad de la unidad habitacional que incluso, de rodillas, pedía clemencia por no ser golpeado.

La parte defensora del agredido indicó que, a pesar de que su cliente es una persona con discapacidad, su larga trayectoria como vigilante ha sido honorable, pues siempre mostró profesionalismo.

"Él tiene una discapacidad desde la infancia en sus extremidades, es una discapacidad de sus pies. Él se ha dedicado a la empresa de seguridad, la empresa señala que es un buen empleado, educado, no se mete en problemas, es una persona de valores, es una persona educada”, reveló Ángel Siller, abogado del señor Pedro.

| Pexels

¿Qué provocó la brutal agresión por parte de José Luis ‘N’?

Todo comenzó durante la madrugada del pasado domingo, cuando el señor Pedro, de 72 años, le dijo al residente que la próxima vez que quisiera entrar lo hiciera por la entrada del fraccionamiento y no por la salida, puesto a que a él le llamaban la atención como vigilante.

Esta situación enfureció a José Luis ‘N’, quien puso al señor de la tercera edad de rodillas para que le pidiera disculpas y después lo golpeó a puño cerrado, todo quedando grabado por una cámara de seguridad.

Una de las vecinas llamó a emergencias, pero el agresor huyó. El vigilante, quien además padece una discapacidad, perdió dos piezas dentales y fue trasladado a un puesto de socorros para curar sus heridas; posteriormente, acudió a las instancias correspondientes y solicitó el apoyo legal.