Vinculado a proceso presidente de Interjet

El Presidente del Consejo de Administración de Internet, Alejandro “N” fue vinculado a proceso, por su probable participación en el delito de fraude.

No realizó el pago en la fecha pactada

En continuación de audiencia, tras vencer la ampliación del término constitucional solicitado por la defensa del ahora imputado, el juzgador le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur; además, se fijó el plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía señaló que de acuerdo con las investigaciones, Alejandro “N”, de 63 años, posiblemente está relacionado con un fraude cometido en agravio de una empresa, a la cual se le solicitó un crédito en el que el imputado y otras dos personas fungían como obligados solidarios, firmando documentos que lo respaldaban; no obstante, al llegar la fecha pactada para el pago, éste no se realizó y, además, se demandó la nulidad de un convenio que de no haber firmado no se hubiera otorgado.