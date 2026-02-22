¡Alerta en Acapulco, Guerrero! Grupos criminales incendian vehículos y tiendas de conveniencia por caída de “El Mencho”

El puerto de Acapulco, Guerrero, se sumó a los estados que enfrentan hechos delictivos por el presunto abatimiento de "El Mencho".

Grupos de personas desconocidas desataron una serie de ataques contra el transporte público y establecimientos comerciales, dejando a la población en medio del fuego.

Bloqueo total en la Autopista del Sol en Acapulco

Uno de los puntos más críticos ocurrió en la caseta de cobro de La Venta, justo a la entrada del puerto. Un camión de carga fue incendiado de la cabina a la altura de la colonia Ecologista. Este siniestro interrumpió por completo la circulación con dirección a Chilpancingo, dejando a cientos de automovilistas varados.

Aunque las autoridades no han dado una causa oficial, todo indica que el fuego fue provocado por sujetos armados para cerrar el paso.

Atacan transporte público en Acapulco

La violencia se extendió rápidamente a distintas rutas de la ciudad. En la zona de Las Cruces, cerca de la salida del Maxitúnel, un camión de la ruta Hospitales-Vacacional-Sector 6 fue consumido por las llamas. Casi al mismo tiempo, en la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, otra unidad tipo Urvan fue incendiada frente al hospital Sagrado Corazón.

🔴COBERTURA ESPECIAL | Reportan abatimiento Nemesio Oeguera Cervantes, alias 'El Mencho', lídel del Cartel Jalisco Nueva Generación. https://t.co/27QwqHl4wf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2026

Hasta el momento, por fortuna, no se han reportado víctimas mortales en estos incidentes específicos.

Queman tienda de conveniencia por abatimiento de "El Mencho"

La zona poniente de Acapulco también sufrió los estragos de esta jornada. En la colonia Jardín Mangos, una tienda de conveniencia fue incendiada por delincuentes, mientras que en otros puntos de Las Cruces se reportó la quema de una segunda Urvan de pasajeros.

Estos ataques directos a comercios y transporte han generado un clima de miedo que obligó a muchos negocios a cerrar sus puertas temprano.

La conexión con el abatimiento de "El Mencho"

Estos hechos violentos sucedes después de la confirmación del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Al igual que en Jalisco, Nayarit, Guanajuato, entre otras zonas del país, en Acapulco los grupos criminales reaccionaron con narcobloqueos y ataques para distraer a las fuerzas de seguridad tras la caída del capo más buscado por la DEA.

#AlMomento | Un vehículo blanco se incendia debajo del puente en la carretera a Chapala, a la altura del Parque Montenegro, en los carriles centrales con dirección al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.



Hasta el momento no hay autoridades en el lugar.



El reporte de… pic.twitter.com/OHLG0QT4qO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2026

Guerrero en alerta máxima

El corresponsal de Azteca Noticias en Guerrero, Juan José Romero, reporta que la situación sigue siendo tensa. Las autoridades han desplegado operativos en las entradas y salidas del puerto para intentar restablecer el orden.

Se pide a los ciudadanos y turistas que eviten las zonas de conflicto y extremen precauciones si tienen que circular por la carretera federal o la autopista, ya que la situación de seguridad sigue siendo inestable en todo el estado.