Una joven de 32 años de edad, quien es madre de familia de cuatro niñas, fue golpeada por su pareja luego de proteger a una de sus hijas de seis años de ser agredida por este sujeto en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex).

La policía municipal llegó hasta el lugar donde ocurrió la agresión y rescató a la mujer, quien se encontraba afuera de su casa y presentaba lesiones graves tras la agresión cometida por su pareja.

Hospitalizan a madre en Ecatepec tras agresión de su pareja

Los hechos ocurrieron en la colonia Plan de Arroyo, lugar al que arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Unidad de Atención a Víctimas.

La mujer fue llevada al Hospital José María Rodríguez, para recibir atención médica por lesiones graves, incluyendo traumatismo craneoencefálico y daños en la columna cervical y lumbar.

La joven es mamá de cuatro niñas de 6, 4 y dos gemelas de 2 años, quienes fueron resguardadas y trasladadas al DIF para garantizar su integridad y posteriormente fueron entregadas a una red de apoyo.

Agresor de mujer huyó con ayuda de un familiar

La víctima relató que el agresor, identificado como Salim Antonio “N”, intentó golpear a su hija de 6 años, pero al intervenir para protegerla, este sujeto la atacó con violencia en diversas partes del cuerpo.

No obstante, cuando los policías llegaron, el agresor había escapado con ayuda de un familiar, por lo que las autoridades están en búsqueda del responsable.

Cualquier información que ayude a dar con el paradero de este hombre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cuenta con el número telefónico 722 226 1600 extensión 77206 para reportar datos que den con el paradero de este individuo.

Capturan a sujeto por abuso sexual de menor de 9 años

Mientras que en otro hecho, policías detuvieron a un hombre llamado Sergio Jahel “N”, de 29 años, luego de que fue señalado por una adulta mayor, de realizar tocamientos a su nieta de nueve años, cuando caminaban en calles de la colonia Benito Juárez Xalostoc, en el mismo municipio.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, cuando las mujeres transitaban a un costado de la barranca de la Avenida Francisco Villa, un sujeto salió repentinamente de la hierba y agredió a la pequeña, por lo que la abuela pidió apoyo a la patrulla que circulaba por la zona y de inmediato aseguraron al masculino y fue presentado ante el Centro de Justicia para las Mujeres, donde se inició una denuncia por abuso sexual.