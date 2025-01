Alertan en Tamaulipas por materiales explosivos colocados en caminos y campos en estos municipios

El gobierno de Tamaulipas emitió una alerta este viernes 24 de enero sobre la presencia de artefactos explosivos colocados en la vía pública de distintos municipios y ejidos de la entidad .

Las autoridades informaron que derivado de enfrentamientos armados entre grupos de la delincuencia organizada, se han detectado materiales y sustancias explosivas en caminos, brechas y campos agrícolas .

¿En qué municipios se detectaron explosivos en caminos de Tamaulipas?

Estos materiales, añadió, representan un riesgo latente para la ciudadanía de los municipios en los que fueron dejados. Los municipios y ejidos en los que se supo que fueron dejados los materiales y sustancias explosivas en Tamaulipas son:

Municipios



Reynosa

Río Bravo

Valle Hermoso

San Fernando

Ejidos



El Rincón

Parque eólico El Cortijo

El Porvenir

Los Alacranes

Monsiváis

Licenciado Galo Álvarez

Los Caracoles

Manuel Parreño

El Cedro

El Palmito

Santa Apolonia

¿Qué hacer en caso de detectar algunos de los explosivos en Tamaulipas?

El gobierno de Tamaulipas pidió a la población tener precaución ante la colocación de este tipo de materiales, pero en caso de que alguien detecte alguno de ellos, o bien, un material sospechoso, primero hay que alejarse de estos.

Posteriormente, marcar al número de emergencias nacional 911 o al 089 y seguir el protocolo de seguridad que las autoridades pidan hacer, como no mover, no tocar y no manipular los artefactos o sustancias explosivas que pudieran encontrar.

Familia en Nuevo Laredo es perseguida por sujetos armados

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, una familia que transitaba por la ciudad y fue perseguida por sujetos armados sin que la policía hiciera algo . Los hechos fueron grabados y compartidos en un video en redes sociales.

En el video, se observa a una familia viajando en su vehículo cuando de repente una camioneta se acerca rápidamente y les cierra el paso. Los tripulantes obligan a la familia a detenerse, pero el conductor decidió acelerar.

En su intento por escapar, lograron detenerse detrás de una patrulla de tránsito, donde tocan el claxon para solicitar ayuda al oficial presente, pero no bajó de la patrulla. Pese a la presencia de la unidad, de la camioneta descienden dos hombres armados.

Los individuos exigieron a la pareja que se detuviera, pero el conductor retrocedió para evadirlos y finalmente, la familia logró huir del lugar a gran velocidad.