Trágicos ataques sacuden Guanajuato: Reportan balaceras, muertos y heridos en Pénjamo

Balaceras en Pénjamo, Guanajuato, alertaron de última hora sobre una trágica madrugada este domingo 24 de agosto, cuando una serie de ataques armados generó terror entre los habitantes; dejando un saldo fatal, varios lesionados y fuertes operativos.

La violencia, reportada en redes sociales y testigos se concentró en distintos puntos del municipio, obligando a la intervención de la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

Ataques armados en Pénjamo dejan muerta a menor

La madrugada estuvo marcada por tres ataques armados en menos de seis horas, presuntamente ligados a disputas entre grupos criminales por el control territorial.

La primera agresión ocurrió poco después de la una de la mañana, cuando un domicilio en la colonia El Beltrán fue blanco de un intenso embate. El ataque dejó tres personas heridas, incluyendo un menor de edad con lesiones graves por esquirlas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SICARIOS ATACAN Y ASESINAN A POLICÍA MUNICIPAL EN FRENTE A UNA PREPA EN CULIACÁN

Los vecinos alertaron a las autoridades, quienes desplegaron patrullajes inmediatos para asegurar la zona y atender a los afectados.

Alrededor de las cuatro de la mañana, un segundo ataque se registró en las cercanías del kiosco del Ojo de Agua. Dos jóvenes que circulaban en motocicleta fueron interceptadas y atacadas a balazos.

Una de las víctimas, menor de edad, murió en el lugar, mientras que la otra resultó gravemente herida.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo a Guanajuato capital para la autopsia de ley.

Finalmente, durante las primeras horas del amanecer, cerca de las siete, se produjo una tercera balacera sobre el camino viejo a Churipitzeo. La confrontación se prolongó por más de quince minutos y alarmó a los vecinos, aunque hasta ahora no se reportan víctimas ni detenidos.

A pesar de la presencia de Guardia Nacional y FSPE, hasta el momento no hay un pronunciamientos oficial por parte de autoridades municipales, lo que ha generado incertidumbre y preocupación entre los ciudadanos, que buscan acciones concretas para garantizar su seguridad.