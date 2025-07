¡Brutal agresión! Policías de CDMX golpean a médicos y enfermeras del IMSS-Bienestar

En un hecho alarmante, médicos y enfermeras del IMSS-Bienestar en CDMX fueron agredidos violentamente por policías capitalinos luego de denunciar atrasos en pagos y faltantes de insumos médicos.

Varias trabajadoras resultaron lesionadas, incluida una enfermera que terminó con golpes en la cabeza. El conflicto escaló luego de que autoridades del IMSS no atendieran sus demandas en una cita previamente pactada. Las declaraciones de los afectados evidencian la represión que enfrentan al exigir mejores condiciones para brindar atención de calidad.

Policías capitalinos agreden a médicos y enfermeras del IMSS-Bienestar

Un grupo de médicos y enfermeras del programa IMSS-Bienestar en CDMX fue brutalmente agredido por agentes de la policía capitalina tras manifestar su inconformidad por las condiciones laborales y administrativas que enfrentan, como el atraso en pagos y la falta de insumos y medicamentos esenciales. Según testimonios, una enfermera terminó en el suelo con golpes en la cabeza y al menos tres más resultaron lesionadas.

Laura López, médica originaria de Zacatecas, compartió su experiencia: “Nos empiezan a jalonear al punto de tumbarnos porque también me arrastraron” y añadió la injusticia de la situación: “La verdad es que no respetan a las mujeres los policías y donde deberían de estar es con los delincuentes, no se vale”.

Por su parte, Deyanira Rodríguez, ama de casa, expresó su profunda indignación y compromiso: “Estoy enojada, muy enojada y voy a dar mi vida, no me importa, porque si a mi hija el día de mañana le toca agarrar mi empleo no quiero que se ha tratado así”.

Personal médico es tratado como delincuente...#Policías de la #CDMX trataron como #criminales a #médicos y #enfermeras del @IMSS_Bienestar que solo exigían el #pago de sus salarios para seguir atendiendo a #pacientes.



Fueron agredidos, y una enfermera resultó lesionada tras… pic.twitter.com/RicjKuCd0e — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 24, 2025

Autoridades ignoraron demandas de médicos; no acuden a la cita

Los médicos y enfermeras acusaron que las autoridades del IMSS no atendieron sus demandas, e incluso no se presentaron a la reunión pactada una semana antes en las oficinas de Insurgentes. Marlene Cota, enfermera de Baja California Sur, declaró: “Sin los titulares, entonces nosotros no queremos una mesa de ese nivel porque no dan soluciones”. También Belén Benítez, anestesióloga de CDMX, advirtió que “intercederemos ante instancias nacionales porque a fin de cuentas esta es la cara del gobierno, esta es la cara represiva, violenta”.