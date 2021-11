Mujer no suelta su pizza durante asalto y reacción se vuelve viral

Un asalto no logró interrumpir a una mujer que comía pizza, incluso cuando su novio la abandonó durante un atraco en Río de Janeiro, Brasil.

Medios locales detallaron que el asalto ocurrió a principios de noviembre en una cafetería de Río de Janeiro, a donde acudió la pareja, cuando dos sujetos llegaron para robarlos.

Cámaras de vigilancia captaron el momento en que la mujer degusta su pizza cuando de pronto su pareja se levanta rápidamente de su mesa y huye del lugar para evitar el asalto.

La mujer voltea hacia su lado derecho sin soltar su pizza y entrega de inmediato su celular a un sujeto que aparece en la escena, ya que se trata de un asalto.

Em assalto na lanchonete, homem sai correndo e abandona a namorada no local, que entrega seus pertences com calma e continua comendo. pic.twitter.com/01UcJeVosV — Crimes Reais (@CrimesReais) November 5, 2021

Mujer ofrece casco sin soltar su pizza en asalto

Medios de Brasil indicaron que los dos sujetos despojaron de sus pertenencias a los otros comensales de la cafetería y resaltaron la reacción de la mujer durante el asalto.

En el video, que de inmediato se volvió viral, se observa que la mujer come un pedazo su pizza mientras los sujetos se llevan las pertenencias y se preparan para la huida.

Incluso la mujer les ofrece un casco que tiene en una de las sillas, pero los sujetos se concentran en abordar el vehículo en el que segundos después huyen.

La mujer al ver que rechazan su casco lo coloca en la mesa, sin soltar su pizza, a la que condimenta con una botella que había en la mesa.

Usuarios de redes sociales bromearon sobre la actitud de la mujer durante el asalto y la tranquilidad con la que entregó el celular.

“El chico se fue para no pagar la cuenta, el hambre que debe tener esta mujer, no es normal, loco”, “Creo que entregó el celular del chico y no el de ella, así que está tan tranquila” “¿Dime qué carioca ya no está acostumbrado a esto? El novio probablemente sea nuevo en el estado”.