Perro es víctima de robo; lo engañan con caricias para quitarle suéter

Existe la creencia de que los niños y las mascotas están exentos de ser víctimas de la delincuencia; sin embargo, no siempre es así, como el caso de un perro que se volvió viral luego de que un sujeto lo engañó para comerte un robo en su contra, pues lo despojó de su suéter en Puerto Rico.

El propietario del perro compartió en la plataforma de TikTok un video de las cámaras de vigilancia en la que se observa al can pasenado en su jardín, cuando de pronto un sujeto se acerca a él y convierte al animal en víctima de robo.

En las imágenes se alcanza a percibir que un joven se aproxima hacia la cerca donde está el perro, al parecer lo quería acariciar, por lo que el inocente animal se acerca a él para recibir los mimos.

No obstante, la intención del sujeto no era hacerle cariños al perro, sino quitarle su suéter. En el video se observa que el can se levanta en espera de unas caricias y se recarga sobre la cerca, momento que aprovecha el hombre para sacarle la ropa y huir.

Video de robo a perro con suéter se vuelve viral

El usuario que compartió el video del robo al perro lo hizo con la intención de señalar que actualmente ya no respetan ni a las mascotas, pues tituló al TikTok “La delincuencia hoy en día”.

Sin embargo, los usuarios que viralizaron el video del perro no lamentaron el robo del suéter de la mascota, sino el engaño del que fue víctima el can por parte del maleante, ya que consideraron que el sujeto traicionó a la mascota y lo defraudó al ofrecerle un par de caricias con el objetivo de quitarle el suéter.

De acuerdo con el autor del TikTok, el video fue tomado en Puerto Rico, aunque algunos usuarios aseguraron que esa situación ya se repite en otros lados de Latinoamérica.

“Cuánta traición sufrió el Firulais en cuestión de segundos. Ya no hay respeto” y “Pobre firulais fue engañado, se dice que no fue el mismo después de ese día dejó de creer en el hombre”, fueron algunos de los comentarios en el Tiktok.

Otros incluso compartieron sus experiencias con sus mascotas, las cuales también fueron víctimas del robo de cadenas, ropa y placas.

“A mi golden retriever muy grande le sacaron el collar” y “A una amiga le robaron la placa y el collar y al final le robaron su perro, le dijimos que el ratero le avisó”, comentaron sobre el viral video del perro y el robo de su suéter.

