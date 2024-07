¿El vitiligo tiene cura? La lucha para que se conozca más sobre esta enfermedad

Todos los días, Sadot lucha para que se conozca más sobre el vitiligo. Su papá tiene la enfermedad y cuando él tenía cinco años también se la diagnosticaron.

"¡Hola! Soy Sadot. Y vengo a recordarles que el vitiligo no es contagioso, así que si tienen un amigo que tiene vitíligo lo pueden abrazar, saludar y no les pasa nada, no se les transmite”, dijo.

¿Qué son las vitipulseras?

Desde entonces, sube videos a redes sociales hablando del tema e, incluso, hace “vitipulseras” con su mamá para concientizar a otros sobre el padecimiento.

“La pulsera la llevas en tu muñeca y de aquí va al corazón, están creadas para portarlas para llevar hacia cada uno de nosotros mensajes de alegría, de aceptación”, dijo Paulina Paz, mamá de Sadot.

Para la familia de Sadot, las pulseras simbolizan la resiliencia de quien padece vitiligo, así como la empatía de quién las recibe.

Pues más allá del impacto físico, los pacientes con la enfermedad se enfrentan a estigmas sociales, los cuáles también repercuten emocionalmente.

“Había momentos en los que yo sentía mucho estrés y es cuando avanzaban, manchas que tenían meses o incluso años de no crecer y se extendían”, contó Israel, paciente con vitiligo.

¿Qué es el vitiligo?

Según la Secretaría de Salud federal, el vitiligo es una enfermedad caracterizada por la despigmentación de la piel y representa el tercer lugar en consultas dermatológicas en México.

“El vitiligo es multifactorial, ¿a qué me refiero? el 80% de la enfermedad está nuestra información genética, lo que ya traemos de fábrica y sobre cómo vamos a responder y actuar está guardadito; 20% es ambiental, algo que me ocurre puede detonar esta información ¿como qué? una quemadura solar”, señaló Karen Ferez, dermatóloga Presidenta de la Fundación Mexicana de Vitiligo.

¿El vitiligo tiene cura?

Solo entre el 10 y el 30 por ciento de las personas con el padecimiento tienen antecedentes familiares. Y es una enfermedad que no tiene cura.

“Para prevenirlo se puede evitar el trauma en la piel, como te mencionaba yo, las quemaduras solares, otro tipo de trauma en la piel es la fricción donde siempre nos resbala la ropita en el mismo lugar ahí puede salir una mancha en el vitíligo”, explicó Karen Ferez.

Especialistas aseguran que los pacientes con vitiligo también viven un duelo, pues constantemente cambia la forma en que perciben físicamente. Por ello, se busca que todos apreciemos y respetemos la piel de dos colores.