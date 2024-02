Aumenta cobro de agua en Guanajuato; habitantes se quejan por los precios

En Guanajuato, los habitantes buscan la forma de cuidar el agua, pero no solo para que no se desperdicie, sino también para no pagar tanto por el servicio, ya que el precio varía dependiendo cada municipio, por lo que hay quienes pagan más y otros menos.

Algunos habitantes se han quejado porque viven solos o con unas cuantas personas y el cobro les llega exageradamente caro. “Nada más somos dos personas las que vivimos en la casa y se me hace una exageración lo que me salió de agua, pero bueno vamos a ver”, dijo Mercedes Bustos, habitante de Guanajuato.

¿Cuánto pagan por el agua en Guanajuato?

Por su parte, Rafael Sandoval aseguró que paga 300 pesos por el agua, un precio que se le hace regular. O como a Martha Rocha, quien vive sola y la factura le llega alta.

De acuerdo con las leyes municipales de ingresos del 2024, la cuota base en el mes de enero se fijó en: 118.83 pesos en Salamanca, 132.55 pesos en León y en Celaya era de 145.5.

Además de la tarifa base, a su recibo se le suma un importe que es lo que se gasta de agua al mes y se mide en metros cúbicos. El precio de este importe aumenta mensualmente, según se lee en las leyes de ingresos de cada municipio.

Por ejemplo, en Celaya, el primer metro cúbico en enero salió en 7.78 pesos, mientras que en diciembre estará en 8.28 pesos. En León, el primer metro cúbico de agua en enero se pagó en 9.57 pesos. Ese mismo metro cúbico en diciembre valdrá 10.03 pesos. En Salamanca, el primer metro cúbico en enero costó 10.88 pesos. Esa misma cantidad en diciembre valdrá 11.25 pesos.

Sin embargo, si algún habitante buscara comprar agua con las pipas, ésta también incrementó su precio. Una pipa de 10 mil litros de agua ronda normalmente en los 600 pesos y hace un año costaba 550 pesos.