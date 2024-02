Así se preparan los campesinos para enfrentar la sequía en Veracruz

El panorama es devastador: 118 municipios reportan el mayor riesgo de sequía en Veracruz al acumular entre una y cuatro declaraciones de desastre por falta de lluvias, alertó el programa Especial Estiaje y Sequía 2024 de la Secretaría de Protección Civil.

Las demarcaciones más afectadas, de acuerdo con el reporte, son Álamo-Temapache, Camarón de Tejeda, Comapa, Jamapa, Ozuluama de Mascareñas, Pánuco, Tantoyuca, Tihuatlán, Tecolutla, Tampico Alto y Puente Nacional. Sobre todo porque cada una suma cuatro declaratorias de desastre por sequía desde el año 2000.

¿Cómo enfrentan la sequía en Veracruz?

Campesinos de la zona centro de la entidad se preparan para enfrentar la sequía y construyen improvisadas represas con piedras y plásticos para retener el agua de lluvia para sus parcelas.

Gabino Pérez Zamora, productor de caña, reconoció que en algunos municipios de esta región hace tres meses que no hay una fuerte precipitación pluvial, eso encendió las alarmas para el campo.

“De hecho sí porque no crece la caña, y al no crecer la caña no tiene una buena producción, como ahora Camarón que tuvo sequías, no le crecieron las cañas, estaban chiquititas y no pesan, ahorita a lo mejor sí esté más seco este año, como no tuvimos cabañuelas, no iba a llover muy parejo, y va a ver sequía”, dijo Pérez Zamora.

Desabasto de agua afecta al campo

Las autoridades informaron que en los municipios de Carrillo Puerto, Yanga, Cuitláhuac, Atoyac, Camarón de Tejeda y Paso del Macho, el 80 por ciento de los ejidos carecen de sistemas de riego en el campo.

“Uno de los problemas más grandes y yo creo que más del 50 por ciento tenemos el problema de desabasto del agua principalmente en el campo, todo lo que conlleva a la zona seca y lo podemos ver en el gremio cañero”, dijo Blanca Estela Hernández, alcaldesa de Paso del Macho.

De acuerdo con autoridades locales se construyeron 35 ollas agrícolas para regar el campo, pero no ha llovido en los últimos tres meses y las temperaturas se aproximan a los 40 grados celsius.