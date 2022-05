¡Vivir sin agua! Amagan con bloqueos en García, Nuevo León

García, Nuevo León.- La falta de agua se ha convertido en un martirio en García, Nuevo León. Vecinos de la colonia Bella Vista señalan que tienen 5 días sin el servicio.

Esta situación los ha llevado a amenazar con bloquear las calles en caso de que la situación persista.

“A las 8 de la mañana que es inicio de labores en todo el Estado de Nuevo León se piensa cerrar la avenida Lincoln a la altura que este más cercana al municipio de Monterrey”, señaló Omar Galeas, uno de los afectados.

Vivir sin agua no es posible, la situación cada vez es más preocupante para los habitantes.

Señaló una de las afectadas: “Hay personas que tenemos adultos mayores, es mi caso por ejemplo tengo a mi mamá, pero hay más vecinos que tiene niños pequeños, personas con discapacidad, las cuales pues estamos sufriendo sin el agua, sin el agua potable desde estos días”

Para ellos, lavar los platos se convirtió en un lujo, pues tienen que racionar el agua para todos.

“Hace cinco días están los platos en el lavaplatos porque no hay agua, no te quiero mencionar la situación, y me imagino que en el sector la situación de los baños, de los inodoros como deben de estar si tienen cinco días sin el vital líquido”, explicó Omar Galeas.

Aumenta consumo de agua en Nuevo León

Los primeros días con reducción de presión de agua en toda la zona metropolitana de Nuevo León, dejaron un incremento en el consumo, reconoció Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje.

“Sí se levantó el consumo el día lunes, definitivamente. No tanto como pasó en el mes de marzo. Hoy todos los tanques tenían agua”, explicó el funcionario.

Agregó que esperan que la población se adapte a la reducción en la presión para que la medida arroje resultados.

“La previsión es que conforme la gente se acostumbre a este nuevo sistema vamos a ir recuperando todos los tanques por las mañanas.”, dijo.

Respecto al consumo durante la semana que terminó el 8 de mayo, Barragán informó sobre un incremento al que calificó de insostenible.

“Lamentablemente las noticias sobre el consumo no son buenas. Tenemos casi 14 mil litros por segundo. Esta cifra es insostenible. Necesitamos hacer un esfuerzo para bajar nuestro consumo”, indicó.

En la estadística semanal, el funcionario dijo que el incremento fue de poco más de 300 litros por segundo, lo que equivale a lo que se extrae actualmente de la presa La Boca.