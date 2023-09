¿Vivir sin internet? Localidades de Chispas padecen de conectividad en pleno 2023

Vivir sin internet: Hace un año, Carlos Hernández, un carpintero, solo se concentraba en su taller de carpintería, él no sabía de videollamadas, de hecho no tenía interés en hacerlas pero una razón de peso lo motivó: “Prácticamente mi hijo tiene un año que se fue a Canadá… No sé exactamente, olvidé el lugar, pero él se fue con el plan de trabajar… Uno como papá quiere uno diario saber cómo están, cómo amanecen, cómo le va en el día”.

Sin embargo aclara que eso es muy complicado, pues una llamada por internet, que es lo más costeable, les dura menos de 5 minutos una vez a la semana, si bien les va. Una situación similar se replica en una de cada tres casas del municipio Pueblo Nuevo Solistahuacán en Chiapas. En este lugar, los habitantes admiten que cerca del 40% de los pobladores ha emigrado principalmente a Estados Unidos y Canadá.

Don Carlos señala que: “Normalmente se corta la llamada… A veces quedamos en la mitad de la plática, porque no es muy sofisticada la red aquí… No hay una energía correspondiente a las necesidades de este pueblo”.

Pero hay casos que recrudecen, justo como el de doña Norma, quien vive en la comunidad de Vista Hermosa, su hijo Carlos lleva 8 meses en Canadá pero comunicarse con él por medio de internet es prácticamente imposible.

Desde la comunidad Vista Hermosa, Norma López cuenta lo que es prácticamente vivir sin internet “No hay señal, tenemos que subir hasta arriba aquí para buscar señal, para comunicarnos… No tenemos internet pues acá en la comunidad”. Y esta es tan solo una de las carencias que se viven en las comunidades del municipio, y que se hacen mucho más severas en zonas apartadas a la cabecera.

Vicente Ruiz le cuenta a Fuerza Informativa Azteca que: “Mi hijo no tiene mucho que se acaba de ir… Todavía tiene como dos meses… Pues la verdad, pues aunque quisiéramos el internet no lo tenemos… Aunque quisiéramos ahora sí que comunicarnos por Internet, pues la mera verdad no tenemos esa facilidad pues”. El “grito” de padres y madres es uno solo: "¿Quién quiere tener su hijo lejos? Porque yo también soy una mujer viuda… Pero el se fue por busca de mejor vida… Claro que sí lo extraño... Un hijo pues es un hijo”.

Cabe señalar que durante el segundo trimestre de 2023, Pueblo Nuevo Solistahuacán registró un monto en remesas de 13.9 millones de dólares, esto es 2.6 millones más que el trimestre anterior y 5.72 millones más que el mismo periodo de 2022. Un crecimiento claro en ese rubro, pero no así en su conectividad.

