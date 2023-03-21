¿Cómo participar en las elecciones 2023 en Edomex en prisión preventiva?

Las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila se encuentran a la vuelta de la esquina, pues estas se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de junio; ante esto, es importante saber cómo votar en prisión preventiva.

Para el proceso electoral de las elecciones 2023, las Personas en Prisión Preventiva (PPP) en Edomex podrán participar mediante una carta invitación.

Cabe recordar que la reforma al artículo 284 Bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, permitiría que las personas en prisión preventiva voten en los centros penitenciarios donde existan las condiciones de seguridad necesarias, siendo estas únicamente en Edomex durante las elecciones 2023.

En la Elección de Gubernatura 2023 🗳, las Personas en Prisión Preventiva que soliciten su inscripción en la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva (LNEPP) ¡podrán emitir su voto! pic.twitter.com/CIOcWUiZ7s — IEEM (@IEEM_MX) March 13, 2023

¿Cómo votar en prisión preventiva en Edomex en las elecciones 2023?

Para emitir el voto en las elecciones 2023 en Edomex en prisión preventiva, se deberá solicitar la inscripción en la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva (LNEPP).

Los requisitos para poder votar en Edomex con prisión preventiva:

Estar inscritos en la Lista Nominal de Electores del Edomex .

. Encontrarse en prisión preventiva en uno de los centros penitenciarios del Edomex .

en uno de los centros penitenciarios del . No tener suspendidos sus derechos político-electorales por una sentencia condenatoria que imponga pena de prisión y la suspensión de esos derechos.

¿Cuándo votarán en Edomex las Personas en Prisión Preventiva?

Cabe destacar que la fecha para que las personas en prisión preventiva emitan su voto para las elecciones 2023 en Edomex será diferente al establecido originalmente.

Para poder conocer las propuestas de los partidos políticos en las elecciones 2023 en Edomex, el Instituto Nacional Electoral (INE) hará llegar un documento con el resumen de las opciones electorales de los partidos para que se pueda emitir un voto informado.

Una vez que el INE determine la procedencia de la inscripción en la LNEPP, se podrá emitir el voto desde el centro penitenciario en el que se ubique la persona en prisión preventiva y se realizarán las elecciones 2023 entre el 15 y el 19 de mayo. Esto se podrá realizar en 20 de los 22 centros penitenciarios.

Cabe destacar que el voto será contabilizado por las y los funcionarios de la Mesa de Escrutinio y Cómputo (MEC) del voto de las personas en prisión preventiva.

La MEC se instalará el día de las elecciones 2023, es decir, el 4 de junio, en la sede del INE y contabilizará todos los votos emitidos en la modalidad de prisión preventiva.

