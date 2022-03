Wall Street sube con fuerza por acciones tecnológicas y de crecimiento

Wall Street avanzó al cierre de sus operaciones del martes 22 de marzo y las acciones estuvieron lideradas por una fuerte alza del Nasdaq, ya que los papeles de las tecnológicas y de otros grandes nombres de crecimiento se recuperaron de pérdidas recientes.

Los papeles financieros también ganaron, ya que el rendimiento referencial del bono del Tesoro a 10 años US10YT=RR subió al 2,36%, con el índice bancario del S&P 500 .SPXBK avanzando con fuerza.

El índice tecnológico del S&P 500 .SPLRCT subió en el día, pero sigue cayendo alrededor de un 10% en el trimestre hasta el momento, lo que lo ubica entre las bajas más pronunciadas de los principales sectores.

Según datos preliminares de cierre, el S&P 500 .SPX ganó 51,38 puntos, o un 1,15%, a 4.512,56 puntos, mientras que el Nasdaq Composite .IXIC subió 270,91 puntos, o un 1,96%, a 14.109,37 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones .DJI avanzó 263,63 puntos, o un 0,76%, a 34.816,62 unidades.

Wall Street impulsada por acciones mundiales y bonos del Tesoro

La tarde del martes 22 de marzo, Wall Street recuperaba terreno mientras el rendimiento de los bonos del Tesoro subía y el precio del petróleo bajaba, ya que los inversionistas ajustaban sus expectativas de subidas de las tasas de interés tras los agresivos comentarios de la Fed.

Este mes, la Fed elevó las tasas de interés y las autoridades del banco central parecen estar adoptando una postura más agresiva para controlar la inflación.

Si bien los costos de endeudamiento más altos son negativos para los consumidores y muchas empresas, ayudan a impulsar las perspectivas de ganancias para los bancos.

En cuanto a Apple Inc AAPL.O, Microsoft Corp MSFT.O, Amazon.com Inc AMZN.O, Meta Platforms Inc FB.O y Alphabet Inc GOOGL.O estuvieron entre las empresas que dieron los mayores impulsos al S&P 500 y al Nasdaq.

Respecto a las acciones de Nike NKE.N también subieron después de superar las expectativas de ganancias e ingresos trimestrales y luego de que dijo que los problemas de fabricación que afectaron las ventas en los últimos seis meses quedaron atrás.

Finalmente, Tesla Inc TSLA.O saltó cuando el fabricante de autos eléctricos entregó sus primeros vehículos fabricados en Alemania a los clientes en su gigafábrica de Gruenheide.

