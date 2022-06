Wall Street en rojo; mercado atento a posible aumento de tasa de interés

Los principales índices bursátiles de Wall Street caían con fuerza el lunes, con el referencial S&P500 en camino de confirmar un mercado bajista por el temor a que las agresivas alzas de tasas de interés de la Reserva Federal lleven a la economía a la recesión.

¿Cómo cotizan los principales índices de Wall Street?

El Promedio Industrial Dow Jones caía 788.19 puntos, o un 2.53%, a 30.602,09 unidades.



El índice S&P 500 perdía 137,56 puntos, o un 3,52%, a 3.762,95 unidades.

El Nasdaq Composite cedía 486,41 puntos, o un 4,28%, a 10.854,14 unidades.

S&P por debajo de su máximo histórico del 3 de enero

El S&P está más de un 20% por debajo de su máximo histórico de cierre del 3 de enero, ya que las preocupaciones sobre la inflación, las alzas de tasas y la guerra de Ucrania lo están empujando a territorio de mercado bajista por segunda vez desde la caída provocada por la pandemia en Wall Street en 2020.

Pesos pesados del mercado como Apple Inc ,Alphabet Inc, Microsoft Corp y Amazon.com Inc se desplomaban entre un 1.5% y un 3.3%.

Se prevé un alza de 75 puntos básicos la tasa de interés de EU

Un dato de inflación más alto de lo esperado el viernes llevó a los operadores a valorar un total de 175 puntos básicos (pb) en subidas de tasas para septiembre, y muchos esperan un alza mayor de la estimada, de 75 pb, el 15 de junio.

“Hay luces amarillas parpadeantes por todas partes, y quizás rojas también, que sugieren que la inflación va a estar presente durante algún tiempo”, dijo Chris Campbell, estratega jefe de Kroll en Miami.

La curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a dos años se invirtió brevemente por primera vez desde abril, un movimiento considerado por muchos en el mercado como una señal fiable de que podría llegar una recesión en el próximo año o dos.

Los principales sectores del S&P registraban fuertes descensos, con la energía, el consumo discrecional y la tecnología liderando las caídas.

El sector financiero cedía un 2%, mientras que los bancos restaban un 1.8%.