¿Vale la pena pagar por WhatsApp Plus 2026? Funciones exclusivas que no tiene la versión norma

WhatsApp Plus 2026, es el nuevo plan de suscripción premium que busca transformar por completo la experiencia de los usuarios en la plataforma de mensajería de Meta, pero ¿cuáles son las funciones que tendrá?

El plan premium de WhatsApp, podrá ser instalado en dispositivos iOS y Androdi. Te compartimos todos los detalles.

Funciones exclusivas que solo tiene WhatsApp Plus

Según el informe de WABetaInfo, el sitio web especializado en las últimas noticias de actualizaciones de WhatsApp, compartió las nuevas funciones de WhatsApp Plus 202, pero ¿cuáles son?

WhatsApp incluirá 14 nuevos íconos en la versión plus

El plan mensual de WhatsApp ofrecerá opciones de personalización para cambiar el rema, icono y los colores dentro de la aplicación.

Se incluirán 14 iconos nuevos y múltiples opciones de colores para los elementos de la interfaz, dándole a los usuarios mayor control sobre la apariencia de la aplicación de mensajería.

Función exclusiva para organizar los chats de WhatsApp

La versión premium de WhatsApp también incluirá la opción para fijar hasta 20 chats, superando el límite de tres de la versión gratuita.

Esta expansión dará mayor flexibilidad a los usuarios para mantener sus conversaciones importantes en puntos de fácil acceso dentro de la plataforma de Meta.

Tonos de llamada exclusivos en la versión WhatsApp Plus

WhatsApp Plus 2026 implementará tonos de llamada exclusivos para los suscriptores de la versión premium; cada ringtone tendrá un estilo propio y definitivo, permitiendo a los usuarios personalizar sus notificaciones.

Los nuevos tonos tienen como objetivo ayudar a los usuarios a distinguir las notificaciones de la plataforma de mensajería de otras aplicaciones con mayor facilidad.

Stickers premium y nnuevas reacciones

Además, la suscripción premium tendrá stickers exclusivos, así como reacciones a los mensajes que permitan a los usuarios tener una mejor experiencia en la aplicación.

Los sticker exclusivos de WhatsApp Plus 2026 y las nuevas reacciones, buscan crear conversaciones más dinámicas y atractivas.

Por otro lado, se espera que la versión premium de WhatsApp cuente con más nuevas funciones; sin embargo, estas se irán revelando a lo largo estos meses.

¿Cuánto cuesta la suscripción a WhatsApp Plus 2026?

Toma en cuenta contratar WhatsApp Plus es completamente opcional, por lo que no es necesario suscribirse a la versión premium para seguir utilizando la plataforma de mensajería de manera normal, pero ¿cuánto costará el plan?

Hasta el momento, Meta no ha revelado el costo total de WhatsApp Plus debido a que aún no hay una fecha de lanzamiento para obtener la versión exclusiva de la aplicación.