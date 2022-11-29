Will Smith confiesa por qué le dio una cachetada a Chris Rock

Durante una entrevista, el actor Will Smith habló sobre la cachetada que le dio a Chris Rock y reconoció que lo hizo porque “perdí el control”, luego de que el comediante hiciera una broma sobre Jada Pinkett en la ceremonia del Óscar 2022.

El actor acudió al programa de televisión "The Daily Show Trevor Noah", para hablar de su nueva película “Emancipation”, la cual llegará a cines el próximo 9 de diciembre, por lo que dijo que entendía si la gente no estaba lista para ir a verla.

“Esa fue una noche horrible, como puedes imaginar. Hay muchos matices y complejidades. Pero al final del día, lo perdí”, dijo Will Smith a Noah durante el programa.

En otra entrevista para Fox, el protagonista de “Soy leyenda” reiteró que entendía si algunas personas no estaban listas para ver su próximo largometraje.

“Respetaría absolutamente eso y les permitiría su espacio para no estar listos. Mi más profunda esperanza es que mis acciones no penalicen a mi equipo (de producción)".

|Reuters

¿Por qué Will Smith le dio una cachetada a Chris Rock?

En la ceremonia del Oscar de este año, Chris Rock estaba en el escenario para presentar un premio cuando hizo una broma sobre el cabello de Jada Pinkett, esposa de Will Smith, quien sufre de alopecia.

Chris Rock comparó a Jada con el personaje que interpretó Demi Moore en la cinta “GI Jane” de 1997, donde Moore se rapó la cabeza, igual que la esposa de Smith debido a su condición.

Por lo que Will Smith subió al escenario y le dio una cachetada a Chris Rock. Posteriormente, el actor de 54 años de edad se disculpó públicamente con el comediante y la Academia de Cine.

Sanción a Will Smith por cachetada a Chris Rock

Will Smith fue sancionado y se le prohibió asistir a los Premios Oscar durante los próximos 10 años, también le fue retirada la estatuilla que ganó esa noche a mejor Actor por su papel en la cinta “King Richard”.

"Estaba pasando por algo esa noche... no es que eso justifique mi comportamiento en absoluto... Fueron muchas cosas. Fue el niño que vio a su padre golpear a su madre... todo eso solo surgió en ese momento. Eso no es lo que quiero ser", indicó.

