Tras cachetada de Will Smith, Chris Rock rechaza presentarse en los Golden Globes.

Mucho se ha hablado en torno a Chris Rock y Will Smith, después de que este último abofeteara en vivo y en directo al comediante durante la pasada gala de los premios Oscar tras una broma de mal gusto sobre el aspecto de Jada Pinkett Smith.

Tras lo sucedido, Chris Rock reveló en uno de sus shows que la Academia lo buscó para que fuera el presentador de la 95ª entrega de los Oscar, pero rechazó la invitación.

Durante uno de sus shows de stand-up en el Phoenix, el cómico habló sobre la propuesta de la Academia, en la que le pidieron ser el anfitrión; sin embargo, decidió rechazarla y entre bromas declaró que “sería como regresar a la escena del crimen” y lo comparó con el asesinato perpetrado por el exjugador de futbol americano O.J Simpson contra su esposa Nicole Brown, según reveló Arizona Republic.

Sin embargo, no es la única oferta que ha rechazado el cómico pues también se negó a presentar los Golden Globes 2023 a pesar de que le ofrecieron una suma de dinero nada despreciable, según reportan diversos medios estadounidenses como US Weekly.

El comité de los Golden Globes se acercó a Chris Rock, pero este los rechazó a pesar de la fuerte suma de dinero que pusieron sobre la mesa. “Le ofrecieron una tonelada de dinero para aceptar. Pero, por desgracia, Rock lo rechazó, por lo que los productores de los Golden Globes siguieron adelante”, declaró una fuente al medio ya citado.

¿Qué ha pasado con Will Smith? Luego de tan vergonzoso suceso, Will Smith tiene totalmente prohibido asistir a cualquier evento o ceremonia relacionada con la Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas durante los próximos diez años como castigo por haber golpeado en plena transmisión a Chris Rock, sin mencionar que renunció a su posición como votante en los Oscar.

“Ha pasado un minuto... Durante los últimos meses, he estado pensando mucho y trabajando personalmente... Estaba empañado por ese punto. Está todo borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibió es que no está listo para hablar y cuando lo esté, tenderá la mano. Así que te diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar.

Quiero disculparme con la madre de Chris. Vi la entrevista que hizo la madre de Chris y, ya sabes, esa fue una de las cosas de ese momento. Simplemente no me di cuenta y, ya sabes, no estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas en ese momento. Así que quiero disculparme con la madre de Chris. Quiero disculparme con la familia de Chris”, fueron las declaraciones que dio Will Smith en el video que compartió en sus redes sociales.

De acuerdo con el portal Deadline, Will Smith grabará la cinta “Billiance”, donde interpretará el papel de un ejecutivo. El largometraje será realizado por Westbrook Studios junto a Paramount Pictures.