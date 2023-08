Tribunal Electoral sostiene que ni Xóchitl Gálvez ni Santiago Creel están obligados a separarse de su cargo

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que ni Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Beatriz Paredes ni Miguel Ángel Mancera están obligados a renunciar a sus cargos, por lo que se pueden mantener como legisladores.

Con cinco votos en contra y dos a favor, la Sala Superior rechazó el proyecto de la magistrada Janine Otálora, quien propuso que los contendientes deberían de separarse de su cargo en un plazo de 48 horas, con el propósito de no vulnerar los principios de neutralidad en la contienda.

La razón por la que desechó el proyecto es porque el cargo que se disputa es un proceso interno de los partidos políticos, no un cargo de elección popular, como es el caso de la presidencia.

La magistrada Mónica Soto consideró que la separación del cargo de los aspirantes era una medida excesiva, en esa misma línea se encontró José Luis Vargas, quien sumó que esta medida podía anular el ejercicio constitucional de ejercer un cargo.

Xóchitl Gálvez descarta separarse de su cargo como senadora

Tras su participación en la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado de México, Xóchitl Gálvez descartó separarse de su cargo como senadora: “Yo sigo haciendo mi trabajo, no se me puede atacar de que tengo un sueldo que no desquito, sí lo desquito”.

Aunado a ello, celebró haber juntado más de medio millón de firmas en el proceso del Frente Amplio por México. A través de su cuenta de Twitter, la senadora panista escribió: "¡Lo logramos! Íbamos por 150 mil firmas y juntamos ¡MÁS DE MEDIO MILLÓN! Estoy muy agradecida con todas y todos ustedes. Este es solo el comienzo. A prepararnos para lo que sigue”.

Por su parte, Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, agradeció a las y los ciudadanos que dieron sus respaldos para pasar a la siguiente etapa.