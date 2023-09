“Ni me asusto, ni me rajo": Xóchitl Gálvez afirma que acatará resolución de la UNAM sobre su título

Tras ser acusada de plagiar su informe para obtener el título como Ingeniera en Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Xóchitl Gálvez compartió su punto de vista a través de un video, donde destacó que no tiene miedo y se encuentra lista de “256 ataques más”.

Aunado a ello, comentó que acataría la resolución de la universidad, sobre si decide o no anular su título bajo el argumento de que “2 o 3% de falta de referencias en el texto es suficiente”.

La representante del bloque opositor rumbo a las elecciones 2024 aclaró que no se trata de una tesis, sino de un informe con el que obtuvo su título mediante experiencia profesional, no por escrito.

Estoy lista para 256 ataques más.



Ni me asusto, ni me rajo. pic.twitter.com/orMHXdNElP — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 21, 2023

UNAM investigará supuesto plagio de Xóchitl Gálvez en informe

En redes sociales, la próxima candidata presidencial fue acusada de haber plagiado su informe con el que se tituló de la UNAM; sin embargo, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) lo negó y pidió que la dejaran de comparar con quienes sí lo habían hecho.

Los rumores del presunto plagio iniciaron por medio de redes sociales, en donde se acusa que Gálvez habría tomado párrafos enteros en de textos académicos como Consumer.es, artículos de Scielo.org.mx, mundohvarc.com, así como de la Secretaría de Gobernación.

“Enrique Graue Wiechers, pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriú, turne el asunto tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico de esa entidad, a fin de que se realice el análisis que corresponda”, se puede leer por medio de un comunicado.

¿Qué estudió Xóchitl Gálvez?

Xóchitl Gálvez es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como Ingeniera en Computación y al día de hoy cuenta con más de tres especialidades, entre las que destacan:



Robótica

Inteligencia artificial

Edificios Inteligentes

Sustentabilidad

Ahorro de Energía.

“Ya dijeron que no soy indígena, que no vendí gelatinas, que mi casa no es mi casa, y ahora que no soy ingeniera”, dijo la representante del bloque opositor rumbo a las elecciones 2024, comentó.