Yoon Suk-yeol es el nuevo presidente en Corea del Sur

El candidato Yoon Suk-yeol, del partido conservador Poder Popular, fue elegido presidente de Corea del Sur al ganar las elecciones con el 48.58 por ciento de los votos, apenas unas décimas por encima de su rival Lee Jae-myung, del partido liberal democrático, quien reconoció su derrota y felicitó a su oponente.

Yoon Suk-yeol será presidente de Corea del Sur por los próximo cinco años y sustituirá al actual mandatario Moon Jae-in. Las elecciones de este 2022 en Corea del Sur contaron con la participación del 77 por ciento de la población.

Tras el triunfo de Yoon Suk-yeol en las urnas, el nuevo presidente se enfrentará a retos como la peor ola de Covid-19 en Corea del Sur, la creciente desigualdad y el aumento de los precios de la vivienda, mientras hace frente a una rivalidad cada vez más tensa entre China y Estados Unidos.

🇰🇷 COREA DEL SUR | Elecciones presidenciales (75 % escrutado)



🟦 Yoon Suk-yeol (Poder Popular | derecha) 48,7 %

🟧 Lee Jae-myung (Democrático* | centro/centroizquierda) 47,8 %

🟥 Sim Sang-jung (Justicia | centroizquierda) 2,3 %



*partido de Moon Jae-in, actual presidente — El Electoral (@ElElectoral) March 9, 2022

Además, los votantes también quieren que el nuevo presidente acabe con la corrupción y prosiga las negociaciones para frenar las ambiciones nucleares de Corea del Norte.

¿Quién es Yoon Suk-yeol, el nuevo presidente en Corea del Sur?

Yoon Suk-yeol, de 61 años de edad, anteriormente se desempeñó como fiscal general de Corea del Sur, y recibió críticas de los seguidores del presidente Moon por acusar a Cho Kuk, un asesor presidencial clave y ex ministro de justicia, de varios cargos que incluyen soborno y fraude de documentos.

Sin embargo, ese movimiento alimentó el apoyo público a Yoon, lo que llevó al Partido del Poder Popular a seleccionarlo como su candidato.

Pero en los últimos meses, la popularidad de Yoon Suk-yeol disminuyó tras un escándalo donde los involucraron con corrupción a él y su familia para conseguir un trabajo, además lo acusaron de falta de comprensión de las políticas y experiencia política en Corea del Sur.

Yoon Suk-yeol se convirtió en candidato a finales de 2021, con la esperanza de aprovechar el enojo de los votantes tras el aumento de los precios de las viviendas y los escándalos de corrupción que involucraron al partido de Moon Jae-in.

