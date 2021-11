YouTube ocultará el botón de “no me gusta” en los videos

La plataforma YouTube confirmó que el botón “no me gusta” no va a desaparecer, sino que se esconderá en todos los videos, con el propósito de mejorar la experiencia de los usuarios y generar una interacción más respetuosa.

En su blog oficial explicó que a principios de este año hicieron un experimento con dicho botón, para comprobar si al no mostrarlo los creadores de contenido estaban más protegidos del acoso por parte de los internautas.

“Como parte de este experimento, los espectadores podían ver y usar el botón ‘no me gusta’, pero debido a que el recuento no era visible para ellos (...) descubrimos una reducción en el comportamiento de ataques”, detalló YouTube.

De acuerdo con la plataforma, también se encontró que el uso del “ dislike ” ocurre con mayor frecuencia en los canales más pequeños que apenas están comenzando y a quienes se dirige “injustificadamente este comportamiento”.

Según lo que aprendimos, estamos haciendo que el recuento de ‘no me gusta’ sea privado, pero el botón no desaparecerá. Este cambio comenzará a implementarse gradualmente.

Para YouTube, el contador de “no me gusta” le ayudaba a los usuarios a diferenciar si un video era bueno y útil, mientras que a los creadores les permitía saber si su contenido era de interés para los internautas.

“Sin embargo, los equipos de investigación de YouTube han descubierto que los ‘no me gusta’ tienen otra utilidad: parece que hay usuarios que se organizan para darle a ese botón y así empeorar las estadísticas de un video”, indicó la compañía.

Creadores, los más beneficiados con este cambio en YouTube

En su blog, la compañía señaló que el contador solo estará oculto en los videos para los espectadores, pues los youtubers encontrarán el recuento en la sección YouTube Studio, donde hay otras métricas para comprender el rendimiento de un canal.

“Queremos crear un entorno inclusivo y respetuoso donde los creadores tengan la oportunidad de triunfar y se sientan seguros para expresarse”, afirmó YouTube.

Asimismo, reconoció que algunos creadores de contenido utilizan el contador de “no me gusta” para que su público decida si quiere o no ver un video, por lo que esta actualización podría generar molestia entre algunos youtubers .

No obstante, la medida se tomó con el objetivo de proteger a los creadores del acoso. “Creemos que es lo correcto para la plataforma, nuestro trabajo no ha terminado”, sentenció la plataforma de videos.