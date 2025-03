Yucatán: Tragedia en Kanasín se pudo evitar; autoridades pasaron por alto 43 demandas

El pasado domingo 16 de marzo del 2025, en el municipio de Kanasín, en el estado de Yucatán, quedó registrado el impactante momento en el que un conductor, presuntamente, atropella intencionalmente a una familia en calles de la colonia Mulchechén.

¿Cómo marchan las investigaciones tras atropellamiento a familia de Kanasín?

Este violento hecho, tras ser compartidos en redes sociales, tomó fuerza ante lo delicado de la situación, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán informó que las víctimas fueron atendidas de inmediato, y que se inició con las diligencias correspondientes para dar con el responsable del atropello; ¿Cuál es la actualización del caso de la familia atropellada en la puerta de su casa en Kanasín, Yucatán?

Ante esta situación, en entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga; las afectadas, Lluvia y Vianey González, detallan cómo ocurrió este aparatoso incidente y qué es lo que le exigen a las autoridades.

“Una familia había chocado el auto de mi hermana, cuando mi familia sale para verificar qué es lo que estaba pasando con el auto, viene el otro auto azul, que es parte de su familia, agarra él, baja a su mamá y, tras regresar, con toda saña del mundo se va en contra de mi familia, las atropella sin importarle que estuviera toda la familia completa”, explicó una de las afectadas.

¿Atroz crimen en Kanasín se pudo evitar con una rápida respuesta por parte de las autoridades?

Al mismo tiempo, las víctimas indican que esta situación, que se salió de control, se pudo haber evitado si las autoridades hubieran respondido en tiempo.

“Tenemos más de 43 demandas, nosotros siempre pedimos que nos ayudaran, tanto en fiscalía, como en todas partes. Nosotros pudimos pedir el apoyo y simplemente lo pasaron por alto; no le dieron importancia a esta situación que estábamos padeciendo hasta que pasó el trágico accidente del domingo, en el cual, pues, la familia está hospitalizada.

“Estamos llevando este proceso de la manera que estamos pudiendo, nuestro caso si es algo muy delicado, estamos pidiendo justicia; un intento de feminicidio”, añadieron.

¿Cómo marchan las investigaciones de esta violenta agresión en contra de la familia en Kanasín? Las afectadas agregaron que, a pesar de que se están realizando las indagaciones, al momento no se tienen datos certeros del agresor.

“Aún no sabemos; dicen que hay detenidos, pero no sabemos si es la persona que realizó el acto. La cuestión es que nosotros estamos pidiendo que esta vez nuestro caso no quede impune, que esta vez la justicia haga su trabajo, que esta vez vean que lo que nosotros habíamos expuesto anteriormente no era un juego, que nuestra familia lo está padeciendo, que está en riesgo, porque la familia no pudo actuar en su momento”, explicaron.

En medio de esta agresión en Kanasín, una de las familiares de Lluvia y Vianey estaba embarazada y, tras el atropellamiento, perdió a los gemelos que esperaba; ¿Cómo se encuentran las personas que fueron atropelladas?

“Tenemos familia hospitalizada, entre ellas hay dos menores de edad, una de 15, otra de 16 años y mi hermana, que hasta ahorita, pues ahí continúa; entonces su abogado está llevando ese tema, todo este tema.

“Yo, como les comentaba, su duelo, su dolor, su proceso, el abogado lo está tomando y lo está llevando de una manera en la cual nosotros estamos ajenos; por el proceso, hay cosas que no podemos comentar”, detallaron.

Este problema, que inició como diferencias entre vecinos en 2020, fue escalando hasta un punto en el que el hostigamiento y las agresiones, pusieron en riesgo a los afectados.

“También han querido atropellar a mi mamá; como una persona normal, sale a hacer sus compras y le han tirado la camioneta. Se ha querido manejar como un pleito vecinal, pero esto ya no es pleito, ya no es pleito de nada de eso. Ya hemos pasado por humillaciones, hostigamiento, difamación; varias veces han intentado dañar a mi familia.

“Estamos pidiendo justicia, que esto no sea un caso más de carpetazo, que le den la continuidad. Nadie tiene el derecho de venir a intentar hacer un acto de querer desvivir a alguna persona”, sentenciaron.

