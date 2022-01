Abandonan camioneta con seis cuerpos en Plaza de Armas en Zacatecas

La madrugada de este jueves fue abandonada una camioneta con seis cuerpos sin vida frente a la puerta de Palacio de Gobierno y sobre la explanada de la Plaza de Armas en el Centro Histórico de Zacatecas.

El gobernador de la entidad, David Monreal Ávila, confirmó este hecho de violencia, luego de que realizó un recorrido por la plaza principal de la capital de Zacatecas.

Informó que el hallazgo se dio aproximadamente a las 5:30 horas, cuando se reportó la presencia de una camioneta color plata estacionado a un lado del monumental árbol de Navidad, ubicado justo enfrente de la entrada principal de Palacio de Gobierno.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Zacatecas revisaron la camioneta y descubrieron al menos seis cadáveres en su interior, por lo que de manera inmediata acordonaron el lugar y calles aledañas para evitar el paso de peatones y vehículos.

Minutos después, llegaron efectivos de la Policía de Investigación (PI) para hacerse cargo de la escena del crimen.

Luego de tomar algunas fotografías al lugar y otros indicios, retiraron la camioneta con una grúa, sin sacar los cuerpos; el vehículo fue llevado a la Dirección de Servicios Periciales (DSP), donde se realizarán las investigaciones correspondientes.

Violencia en Zacatecas es herencia maldita: Monreal

El mandatario zacatecano informó que esta mañana, mientras revisaba su agenda del día, a las 5:30 le informaron del hallazgo de una camioneta gris Mazda que dejaron frente al Palacio de Gobierno con cuerpos, aparentemente golpeados, lesionados.

Tras reiterar que el reto nacional es el de la inseguridad, dijo que “es un tema pendiente en nuestro país y consecuentemente en nuestro estado” y refirió que el Plan Zacatecas II implementado por el gobierno federal ha dado buenos resultados ya que en diciembre disminuyeron todos los índices del delito.

Poco a poco vamos a ir recuperando nuestra paz, lo he dicho, lo que nosotros estamos ahora... lo que recibimos fue una herencia maldita, el tema de la seguridad es el tema de temas y sigo diciendo que la seguridad dejó de ser un tema de Estado para ser un asunto de todos.

Tras insistir que la violencia es una “herencia maldita”, Monreal Ávila indicó que de acuerdo con las primeras investigaciones se pudo ver que la persona que metió la camioneta con los cuerpos a la Plaza de Armas de Zacatecas es un hombre que corrió hacia uno de los callejones.

“Me duele mucho a lo que llevaron a Zacatecas pero no podemos permitir que se siga degradando, tenemos que luchar para recuperar nuestra paz social y nuestra tranquilidad y desde luego que quise venir a caminar después de que me informaron, me reuní con los mandos policiacos para que se atienda”, declaró en un video que difundió en sus redes sociales.



Informó que de acuerdo con el C-5 la camioneta con los cuerpos entró a la Plaza de Armas por la parte de Quebradilla a las 5:14 horas, luego a las 5:25 estaban dejando el vehículo con los cuerpos sin vida.