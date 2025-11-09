Zafiro, el famoso gato microbusero de Puebla, fue localizado sano

Zafiro, el gato microbusero y cobrador más querido de Puebla, fue localizado sano y salvo tras varios días de búsqueda que mantuvieron en alerta a los usuarios del transporte público. El michi, que se hizo famoso por acompañar al chofer Benjamín Ramírez en la ruta de Los Morados, ya se encuentra de regreso en su hogar y bajo cuidados veterinarios.

Hoy, después de algunos días de angustia, el pequeño gatito volvió a su hogar gracias a una mujer que lo identificó y pudo ponerlo a salvo después de verlo en la calle, como consta en una grabación captada por cámaras de seguridad. Sin dar más detalles sobre el rescate del gato, Ramírez agradeció el apoyo de los pasajeros, vecinos y medios locales que ayudaron a difundir su búsqueda en Puebla.

La noticia del reencuentro generó gran alivio entre quienes lo consideraban parte de la comunidad. Desde su desaparición, decenas de personas compartieron publicaciones en redes sociales, colocaron carteles y se organizaron para localizarlo, preocupadas especialmente por su estado de salud, ya que el gato requería medicación constante.

¿Quién es Zafiro, el gato microbusero y cobrador de la ruta Los Morados en Puebla?

Zafiro se convirtió en un símbolo de ternura y compañía para cientos de usuarios del transporte público en Puebla. Con su pelaje claro y mirada tranquila, el gato cobrador viajaba todos los días en la unidad 48 de la ruta JBS , mejor conocida como Los Morados, donde los pasajeros solían acariciarlo, tomarle fotos y compartirlas en redes, ganándole fama como la mascota de la línea.

Su dueño, Benjamín Ramírez, lo adoptó cuando era un cachorro abandonado y desde entonces lo integró a su rutina diaria. La presencia del gato dentro del microbús era tan constante que muchos usuarios esperaban su unidad solo para verlo, convirtiéndolo en una figura entrañable del transporte poblano.

Así desapareció el gato Zafiro y comenzó su búsqueda en Puebla

El pasado fin de semana, el conductor reportó que el gato había sido sustraído durante uno de sus recorridos, a la altura de Santa Mago; según su denuncia, una persona aprovechó un descuido para bajarlo del vehículo. De inmediato, la noticia se viralizó y comenzó una campaña ciudadana para localizarlo, impulsada por pasajeros de la ruta y vecinos de la zona sur.