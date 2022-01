Zaldívar descarta cierre del Poder Judicial por contagios de Covid-19

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar descartó este miércoles que el Poder Judicial de la Federación cierre sus puertas nuevamente ante la oleada y repunte de contagios por Covid-19 a nivel nacional.

En conferencia de prensa, Zaldívar Lelo de Larrea expuso que al interior de juzgados y tribunales federales así como en la propia Corte continuamente están actualizando los protocolos de prevención de contagios para evitar la propagación del virus y sus variantes.

“Estamos siguiendo protocolos muy estrictos. No es necesario que nos aislemos las ministras y los ministros, estamos teniendo sesiones breves, de manera muy adecuada y con cubrebocas. En estos dos años de pandemia hemos aprendido que más del 80 por ciento de las personas contagiadas en el Poder Judicial fueron personas que trabajaron en casa”, expuso.

Sobre esta situación, Zaldívar reveló que su compañero del pleno de la Jorge Mario Pardo Rebolledo dio positivo a Covid-19 presentando síntomas leves por lo que se encuentra laborando desde su casa. Otros integrantes del máximo tribunal ya se hicieron pruebas resultando negativos.

Arturo Zaldívar niega presión por parte del Poder Ejecutivo

Por otra parte, cuestionado sobre los dichos de diversos actores políticos de oposición sobre que la SCJN mantiene en la congeladora asuntos relevantes de interés para el Gobierno Federal, Zaldívar expuso que el máximo tribunal nunca ha estado dormido y se encuentra trabajando intensamente.

Incluso, rechazó que las ministras y ministros así como juzgadores federales de todo el país hayan recibido algún tipo de presión desde el Poder Ejecutivo Federal para resolver de una u otra manera algún asunto de trascendencia para el país.

“Se ha venido repitiendo de manera insistente por ignorancia o por mala fe que la Corte y que el Presidente de la Corte está deteniendo y está guardando en un cajón todos los asuntos importantes para el Gobierno Federal.”, puntualizó.

“Si lo que resolvemos no les parece critiquen la decisión, argumenten la decisión, pero no descalifiquen a las personas y las llenen de insultos simplemente porque resolvieron un asunto de una manera que a ustedes no les pareció adecuada”, añadió.

Zaldívar reconoce investigaciones sobre el ataque al Gabriel Domínguez

A nueve días del ataque que sufrió el juez federal, Gabriel Domínguez junto con su hijo en el estado de Morelos, el ministro presidente de la externó su reconocimiento ante el avance en las investigaciones realizadas por la Fiscalía local.

Zaldívar Lelo de Larrea señaló que hasta el momento todo parece indicar que se trató de un intento de asalto y no un atentado derivado de las funciones de Domínguez Barrios como juzgador.

A pregunta expresa, explicó que tanto el juez como su hijo ya se encuentran fuera de peligro y recibieron apoyo logístico así como seguridad por parte del Consejo de la Judicatura Federal.

“La seguridad de las y los juzgadores federales es un tema que me ha preocupado desde siempre. La sociedad mexicana debe saber que tenemos juzgadoras y juzgadores federales que todos los días arriesgan su vida y su integridad defendiendo los derechos de las y los mexicanos”, aseveró.