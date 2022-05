Hallan cuerpo de Zuleyma en Michoacán, desapareció en Edomex

El cuerpo de Zuleyma Zaret Contreras Serrano, a quien su familia dice con cariño Zuly, una mujer de 29 años de edad y quien se encontraba en calidad de desaparecida en el Estado de México (Edomex), desde el pasado 15 de abril, fue localizado sin vida en el estado de Michoacán.

A casi un mes de búsqueda, su familia fue informada este fin de semana que el cuerpo de Zuly fue localizado por pobladores en la localidad de Ucareo, en el municipio de Zinapécuaro, en Michoacán.

“Encontramos a mi hermana, no en las condiciones en las que hubiéramos querido, ahora el siguiente paso es exigir justicia”, informó una de las hermana de la joven, quien tiene un hijo de 15 años.

Informó que hasta el momento, las autoridades no les han informado la causa de muerte , pero exigen se aclare qué pasó con la joven.

FIA

Zuleyma desapareció en Toluca, Edomex

De acuerdo con el boletín de personas desaparecidas, emidito por la Fiscalía del Edomex , Zuleyma Zaret fue vista por última vez en San Mateo Otzacatipan, en el municipio de Toluca en donde Zuleyma vivía con su pareja desde hace cuatro meses.

Su madre, María del Pilar Serrano Acosta, relató que el pasado 15 de abril, la pareja de Zuly le llamó por teléfono para informarle que su hija se bajó del auto cuando se dirigían rumbo a Querétaro.

“Yo le pregunté pero cómo, me dijo: espéreme, espéreme y me colgó. Inmediatamente yo empiezo a marcar al celular de mi hija y me aparece apagado totalmente, me mandaba a buzón directamente”, relató la mamá de Zuleyma.

Y agregó: “Como a las 8:30 o 9:00 de la noche él le vuelve a marcar a mi otra hija y le dice: yo ya no la encontré, ya me voy a regresar a Toluca y colgó”, dijo Serrano Acosta.

Durante la búsqueda que emprendieron, la familia fue encontrando algunas deficiencias y omisiones, así como dilación de la justicia y falta de empatía, por parte del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Recordó que cuando acudieron a presentar la denuncia por desaparición, el personal del Ministerio Público sugirió que la joven: “Se fue con el novio” o “quizás se habría enojado con la familia y por eso se fue con el novio”.

Zuly era madre y una mujer trabajadora que se desempeñaba como promotora, y su familia la recuerda como una mujer alegre y divertida, que le gustaba trabajar para salir adelante.

Lo último que se supo de ella es que viajaba, presuntamente a Querétaro con su pareja, pero tras una discusión, ella se bajó del auto. El paradero del novio también se desconoce. El 15 de abril se emitió la ficha de desaparición en la que se solicita cualquier información para localizarla.