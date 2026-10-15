​La Granja VIP segunda temporada: LISTA de nominados de la semana, ve en vivo el programa de HOY 14 de octubre La Asamblea y vota en este link OFICIAL por el más Gallito

Hoy, miércoles 14 de octubre es La Asamblea de La Granja VIP, donde los Granjeros se enfrentarán cara a cara para posicionar a otro Granjero en la Tabla de Nominados. Por eso te traemos el minuto a minuto del reality para que no te pierdas todo lo que se dijeron.

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¿Quiénes están en la Tabla de Nominados?

Hasta el momento, en la Tabla de Nominados podemos encontrar a Kevyn "Bicolor" Contreras, quien fue posicionado por el Legado de Pascal Nadaud, poder que obtuvo el Granjero tras se eliminado del reality.

El martes mediante el Juego de Nominación, donde se enfrentaron Azalia Ojeda y Mario "Mono" Osuna, tras un reñido encuentro, al final el ganador fue el Granjero, logrando obtener la permanencia, mientras que la Granjera se encuentra en riesgo de eliminación. Hoy, miércoles 14 de octubre se va a detallar quién más se une en La Asamblea de La Granja VIP.