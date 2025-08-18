Revelan que Lalo Salazar escapó de Laura Flores porque ella lo quería llevar al altar

¡El chisme se ha encendido! Desde hace un par de meses, se anunció la separación entre Lalo Salazar y Laura Flores, noviazgo que al darse a conocer su ruptura provocó muchas dudas entre el público, quienes deseaban poder conocer la situación que generó tan drástica decisión.

La versión más conocida nos dice que la ruptura se originó debido a que ella lo quería llevar al altar. Para que sepas más al respecto, te detallaremos cómo ocurrieron los hechos.

¿Qué provocó la ruptura de Lalo Salazar y Laura Flores?

En un inicio se tenía el principal rumor de un supuesto conflicto entre ambos, situación que al final fue desmentida. Sin embargo, la periodista de Mich Rubalcava, en sus recientes investigaciones, declaró que la separación se originó porque Laura Flores quería llevar al altar a Lalo Salazar. Dentro de las fuentes que ha tenido la periodista, explica que tuvo la oportunidad de hablar con una joven que se dedicaba a los bienes raíces, quien le comentó que una mujer quería adquirir una propiedad para su pareja y ponerla a su nombre.

La joven le explicó que Laura Flores, que quería comprar la vivienda, lo hacía porque vive en Estados Unidos, y que deseaba adquirir una vivienda para su pareja, quien aún vive con su hermano. Incluso, dentro de las declaraciones se menciona que en varias ocasiones, Flores le insistió en varias ocasiones a Lalo Salazar casarse y vivir juntos, propuesta que el periodista en varias ocasiones negó.

¿Por qué no se culminó la compra?

Dentro de la investigación de Mich Rubalcava, menciona que la testigo con la que hablo, detalló que comenzaron a preocuparse, puesto que solamente faltaban una firma y el enganche para terminar con el proceso de adquisición.

Y al momento de insistirle a la cantante, ella con llanto les explicó que no continuaría con el proceso, puesto que la relación habría terminado. Un noviazgo que sigue dando mucho de qué hablar, por la supuesta forma en que la celebridad insistió en llevar al altar a su pareja, y con todos los rumores que los rodearon al respecto.