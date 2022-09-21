Abogado criminalista adelanta lo que podría pasar en el caso de Pablo Lyle.

Luego de varios meses de espera y de que su caso fuera pospuesto en el tribunal en varias ocasiones, el día de ayer comenzó el juicio de Pablo Lyle, quien es acusado por el homicidio involuntario del cubano Juan Ricardo Hernández.

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Estos primeros días han servido para elegir a los posibles miembros del jurado, sino también para que la jueza Marisa Tinkler Méndez les hiciera la observación a los integrantes de la fiscalía por no tener a todos los testigos reunidos, esto a pesar de que han tenido mucho tiempo para hacerlo.

Un abogado criminalista nos reveló lo que podría pasar en el caso de Pablo Lyle.

En Ventaneando nos dimos a la tarea de entrevistar al abogado criminalista, Carlos Pelayo González, quien es experto en la materia y nos adelantó lo que podría pasar en el caso de Pablo Lyle.

Bueno, esperamos por lo menos en esta semana que se escoja el jurado y la semana que entre termine el juicio completo

El abogado nos adelantó que Pablo Lyle podría pasar hasta 25 años en la cárcel en caso de ser declarado culpable.

Puede ser que le echen hasta 25 años, pero puede ser, yo diría de 10 a 25 años si lo encuentran culpable

Sin embargo, nos reveló que Pablo Lyle tendrá durante el juicio la oportunidad de decir que ya no está dispuesto a pelear, por lo que podría llegar a un acuerdo.

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