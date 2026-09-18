¡QUEDÓ BLOQUEADO! Este Granjero no pudo competir en el Juego de la Salvación de La Granja VIP; ¿cuáles fueron los motivos?

Estamos en la segunda semana de La Granja VIP y el Juego de la Salvación nuevamente se puso más complicado para los nominados, pues los Granjeros tuvieron la oportunidad de bloquear a un Nominado para que no pudiera participar y se fuera directo a nominación. Esto elevó mucho la tensión en el juego y puso a todos a pensar y a analizar una vez más sus alianzas y estrategias.

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¿Quién quedó bloqueado del Juego de La Salvación?

En esta ocasión, dos granjeros quedaron bloqueados: Mónica Escobedo y Kevyn "Bicolor" . Esto significó que ninguno de los dos pudieron jugar por La Salvación este jueves 17 de septiembre luego de que sus compañeros los bloquearan en la dinámica. Al quedar bloqueados, ambos perdieron la oportunidad de disputar directamente este beneficio.

¿Por qué bloquearon a este granjero de La Salvación?

Los Granjeros tuvieron la oportunidad de expresar el motivo por el cual elegían a su nominado. Mónica fue elegida por la mayoría de sus compañeros por diversas razones, pero Kevyn, su flojera y sus chistes lo llevaron a quedar bloqueado en esta ocasión.

¿Qué pasa con el granjero que fue bloqueado?

Al no poder participar en el Juego de La Salvación, Mónica Escobedo y Kevyn "Bicolor se quedan en la placa de nominados y pierden la oportunidad de jugar por un beneficio. Esa dinámica también deja en claro que la estrategia con la que están jugando ambos Granjeros no es la correcta, por lo que debe tener cuidado.