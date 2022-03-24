Abogado de Pascacio López asegura que van a apelar la decisión del juez.

José Enrique Pascacio De León, tío y abogado de Pascacio López, anunció que apelará la resolución del juez que ayer vinculó a proceso al actor, por una denuncia de violación que presentó la actriz Sarah Nichols en octubre del año pasado, por lo cual deberá permanecer en prisión preventiva cuatro meses en una cárcel de Jalisco.

Sí, sí es cierto, tenemos tres días para presentar una apelación en contra de esa resolución del juzgado y lo vamos a hacer, a nuestro concepto, pues no hay indicios razonables que pueda vertiese ahí, como violencia, no lo hay

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Se estableció como término para la investigación complementaria. Si el juez de distrito o el juez federal determina que no tiene razón el juez al vincularlo a proceso, no tenemos que esperarnos cuatro meses, desde la resolución tendrá que ser puesto en libertad

Sobre la razón por la cual la autoridad no dio entrada a los mensajes de texto que Pascacio y la víctima intercambiaron aún después de los hechos, motivo de la denuncia y que hacen pensar que en el cortejo romántico entre ellos seguía, el abogado dijo:

Eso sí, no se los puedo revelar, el juez tomó una decisión al respecto

El abogado afirmó que nunca tuvo acceso a la carpeta de investigación

Pero, precisó que como defensa de Pascacio López no tuvo acceso a la carpeta de investigación, sino hasta después de su detención.

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