José Joel reacciona a los planes de lanzar un tequila con el nombre de José José.

José Joel reacciona a la noticia que hace unos días ocasionó que su madre Anel Noreña se viera en la necesidad de buscar a sus abogados, debido a que un joven estudiante de 23 años, de nombre Héctor Guardado, intentó registrar el nombre Tequila José José ante el IMPI, hecho que no fue del total agrado de la familia.

Queremos pensar que de una manera ingenua se le hizo muy fácil decir ‘José José y el tequila van de la mano’, pero no. Ahí es donde tenemos que seguir organizando y ordenando, toda esta gente que de buena ley quiere hacer las cosas, lo platicamos

A este muchachito se le dijo que hay que entender que hay una sucesión testamentaria, y que al día de ahora, la señora Anel y la familia tienen el nombre, marca y registro. No es nada más de ‘se me ocurrió

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José Joel quiere defender el legado de su papá José José

José Joel asegura que protegerá el legado de su papá contra viento y marea.

Todo con un orden. Lo que nos corresponde a nosotros es continuar con ese mismo legado bonito y limpio de José José. Si bien tuvo sus bemoles y todo mundo lo conoce, el como artista, como persona, se sacó diez. Seguimos procurando y defendiendo el estandarte familiar

José Joel impartió una MasterClass de canto y actuación a jóvenes estudiantes antes de comenzar su gira por Estados Unidos.

Ahí estamos a sus órdenes, para que chequen a dónde vamos. Vamos a Denver, vamos a Houston, vamos a Dallas… en abril y en mayo estamos con mucho qué hacer

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