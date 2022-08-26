La Academia: Así suenan los sencillos de Cesia, Andresse y Mar.

Cesia, Andresse y Mar estrenaron sus sencillos este jueves 25 de agosto en todas las plataformas digitales. Luego de su exitosa participación en La Academia, los tres finalistas de nuestro reality show debutaron en la escena musical con tres temas musicales bajo la disquera de Sony Music México.

Recordemos que Cesia se convirtió en la ganadora de La Academia en su aniversario de 20 años, así que esta noche La Leona de Honduras estrenó Me Rehúso.

"Gracias Mexico por abrirme su corazón y gracias a mi país y a todos esos latinos hermosos que me apoyan", dijo Cesia en sus redes sociales tras ver en tendencia la frase CESIA IS COMING.

Andresse, quien ganó el segundo lugar de La Academia, también debutó este día con un lanzamiento que cautivó a todos sus fans. El cantante mexicano lanzó el sencillo Antes, cover del cantautor puertorriqueño de salsa y pop latino Obi Bermúdez.

"Espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí... estoy emocionada, tengo mucha incertidumbre, pero mucha emoción", declaró el cantante.

Y quien también brilló a lo grande esta noche fue Mar Rendón con la canción Déjame Ir, cuya letra ha conquistado a toda la audiencia. La querida acuatoriana no dudó en agradecer el apoyo de todas las personas que la han apoyado desde su debut en La Academia.

"Ya está disponible mi nuevo sencillo. Gracias infinitas a todos ustedes por hacer esto posible", declaró la querida cantante, quien se quedó con el tercer puesto en La Academia.

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¿Dónde escuchar los sencillo de Cesia, Andresse y Mar?

Recuerda que puedes disfrutar de Me Rehúso, Antes y Déjame Ir en tu plataforma digital favorita. No te olvides de apoyar a Cesia, Andresse y Mar, quien a lo largo de su participación en La Academia lograron conquistar al público.

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