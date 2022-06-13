Esto fue lo que no se vio en el gran estreno de La Academia.

Una nueva edición de La Academia comenzó bajo la conducción de el exacadémico Yahir y un panel de críticos que dio sus contundentes opiniones a los participantes de la edición conmemorativa de nuestro reality show.

Concierto 1 | 12 junio 2022 | Inicia gran estreno de La Academia 2022.

Por si fuera poco, nuestra cámara captó algunos momentos que no se vieron al aire, como Ana Bárbara y el reencuentro que vivió con su hermana Esmeralda Ugalde

"Ya la vi, hermosa, nos pusimos a llorar las dos. Es una niña muy disciplinada, la quiero mucho y creo que ha demostrado ser una exacadémica que es un ejemplo a seguir. Es una niña con disciplina", dijo a las cámaras de este programa.

Nuestro lente indiscreto captó una que otra curiosidad detrás de cámaras, como al panel de críticos, quienes antes de iniciar el programa demostraron que sí hay amistad y entendimiento entre ellos.

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La Academia se volvió tendencia en las redes sociales

El hashtag #LaAcademia alcanzó el primer puesto de popularidad el día de ayer, ya que millones de personas no se perdieron el aniversario conmemorativo de nuestro reality show.

Por si fuera poco, a Lolita Cortés se le vio siendo exigente con su imagen y look, además de checar su cuenta de Instagram en sus ratos libres.

Ana Bárbara también revisaba y retocaba su maquillaje para lucir sensasional en toda la gala, dejando ver su pulcro estilo en este día tan especial.

Horacio Villalobos también nos contó algunos secretos esta mañana en la Zona de Espectáculos de Venga la Alegría, revelando la gran química entre el panel de críticos.

"Son profesionales. Cualquier cosa que se discuta será en la mesa", dijo nuestro querido Horacitu sobre sus compañeros del panel de críticos.

Esta misma mañana, el hashtag #LaAcademia continúa dentro de los primeros puestos de popularidad en Twitter, siendo una de las ediciones del programa de canto más esperadas por los propios televidentes.

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