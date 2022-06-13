Los mejores memes del estreno de La Academia.

El primer concierto de La Academia nos ha dejado grandes sorpresas y mucha polémica entre las fuertes críticas en la primera aparición de los jóvenes en el escenario más importante de todo México.

La noche nos regaló grandes momentos y muchas sorpresas, pues tras las palabras de los críticos, el director de La Academia, Alexander Hacha levantó la voz para defender a sus alumnos y comenzar a definir los límites que van a permitir.

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Hay una cosa que quiero dejar clara en el programa desde ahorita a mis críticos que los estimo y son personas que tienen mucho éxito, mucha carrera y experiencia. Pero si hay algo que yo no tolero, que no puedo, me enojo mucho y brinco muy rápido es con la burla y el bullying, por lo menos yo no lo voy a permitir, las críticas a las presentaciones y a los aspectos artísticos serán bien recibidos, las burlas a la persona humana no van a ser recibidas

Yo digo que hoy debemos tener la expectativa proporcionada a la realidad, la realidad que están empezando, por supuesto que hay mucho que trabajar, estoy consciente de eso…

El gran momento de la noche en La Academia.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la participación de Rubí en La Academia, quien desde que apareció ha tenido varias polémicas, pues de acuerdo con los críticos la joven tiene mucho que trabajar y pocos elementos para poder seguir en la competencia.

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Tanto fue así, que los críticos no se guardaron nada y le dijeron todo lo que pensaban sobre su participación y su futuro en el mundo de la música. Situación que ha dejado muchos memes en las redes sociales, por lo que a continuación te dejamos los mejores.

¡Ya que Erasmo cante la de La Manzanita! #LaAcademia pic.twitter.com/sh72XYAWmO — Sergio Utrera (@SerchTour) June 13, 2022

Lolita Cortés representa mis múltiples personalidades un rato estoy mentandole la madre a la gente y al otro diciendo arriba el ánimo.#LaAcademia pic.twitter.com/ePJwxWken3 — Don Sincero (@Patan_Principe) June 13, 2022

Todos en este momento esperando la críticas de Lolita Cortes en #LaAcademia pic.twitter.com/N8XWcD2D6u — MrET (@MrEdgardo100) June 13, 2022

Toda Latinoamérica al escuchar la primera crítica de Lolita en #LaAcademia pic.twitter.com/AgLB1ldYmx — Jo' la del campo de fresas 🍓 (@Jo_Mote) June 13, 2022