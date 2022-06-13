VIDEO: Las duras críticas que se llevó Rubí en La Academia.

En el primer concierto de La Academia tuvimos grandes sorpresas en todos los sentidos, desde la presentación de los alumnos, los ganadores de las generaciones anteriores y a Myriam como madrina de la nueva generación.

Sin embargo, uno de los momentos más esperados de la noche era la participación de Rubí, la quinceañera más famosa de todo México y que ha causado una gran polémica desde su primera aparición en La Academia.

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Así le fue a Rubí en su primera participación en La Academia.

La pequeña Rubí saltó al escenario para cantar Equivocada, en donde de acuerdo con los jueces tuvo una mejoría importante respecto a lo que habían visto antes de ella, pero también le aconsejaron plantearse bien en sus metas, pues tiene que soportar las críticas.

Rubí, si vas a acabar con la terapeuta, este no es tu camino, te lo aviso, porque si vas a requerir terapeuta cada que subas al escenario, no hay que tener un gran corazón y piel de elefante… El miedo lo sentimos todos, pero detrás del miedo hay muchas cosas

Por su parte, Lolita Cortés fue un poco más dura al momento de expresar su crítica sobre la participación de Rubí.

Rubí, hoy estuvo mejor, aprovecha todo, pero Horacio dijo algo, si vas a terminar con la terapeuta cada semana, nena no hay poder humano de que puedas seguir esta carrera

Fiel a su costumbre, Arturo López Gavito no se tentó el corazón al momento de hacer su crítica sobre la actuación de Rubí sobre el escenario de La Academia.

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