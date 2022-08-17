La Academia: Así demuestran Rubí y Nelson tener la mejor amistad.

La Academia no solo formó a maravillosos cantantes listos para crear una carrera en la industria musical, sino también grandes amistades que continúan fuera de nuestro reality show.

Tal es al caso de Rubí y Nelson, quienes han demostrado una sólida amistad desde su ingreso a la casa de La Academia. Los participantes se apoyaron mutuamente en cada una de las galas.

Sin embargo, esta mañana los dos cantantes visitaron nuestro foro de Venga La Alegría para jugar en el Sabelotodo y divertirse a lo grande. Las historias de Instagram no faltaron, así que el guatemalteco le dedicó estas bellas palabras a la mexicana: "No saben cuanto agradezco al universo por haber conocido a esta personita tan hermosa y real. Te amo", escribió en Instagram.

Además, Rubí compartió una serie de videos y fotografías conviviendo junto a Nelson esta mañana en el foro de VLA.

"Mi espose y yo", escribió la influencer en sus redes sociales, donde presumió su gran amistad con el participante de La Academia.

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Rubí y Nelson posan juntos en las redes sociales

Rubí ha dedicado más de un mensaje a Nelson, confirmando que "las almas gemelas sí existen" con un reciente post en Instagram que ganó miles de 'Me Gusta'.

"Las almas gemelas sí existen. Amigo, gracias por todo. ¡Lo hicimos increíble! Gracias al público por su apoyo", escribió.

En la Gran Final de La Academia, Rubí quedó en quinto lugar y Nelson el cuarto, posicionándose como dos de los finalistas más queridos de esta edición.

Mar se llevó el tercer lugar, Andrés el segundo y Cesia se convirtió en la absoluta ganadora de nuestro reality show. Los concursantes han demostrado que se llevan excelente, pues el día de la Gran Final celebraron el triunfo de La Leona de Honduras con un fuerte abrazo.

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